10 curiosidades sobre os filhotes de gato 

Os gatos estão entre os animais de estimação mais amados pelos brasileiros. Com sua independência, afetuosidade e personalidade única, eles conquistam espaço em diversos lares. Além disso, são companheiros perfeitos para quem busca um animal de estimação que não exige passeios diários, mas que oferece muito carinho e momentos divertidos.

Esses felinos possuem características e comportamentos que despertam a curiosidade dos humanos. Seja pelo modo como se movimentam, pela inteligência ou pela forma como se relacionam com seus tutores, os gatos chamam atenção por sua singularidade. E, quando filhotes, eles são ainda mais encantadores, oferecendo um misto de energia e fofura que é difícil resistir.

Além de derreter corações com suas travessuras, os filhotes de gato também são cheios de curiosidades que explicam seu comportamento e desenvolvimento. Veja a seguir!

1. Os olhos não estão completamente desenvolvidos ao nascer

Ao nascer, os filhotes de gato têm os olhos fechados e só começam a abri-los entre o sétimo e o décimo dia de vida. Mesmo assim, sua visão ainda é turva e continuará se desenvolvendo nas semanas seguintes. Essa fase é importante para proteger os olhos dos bichanos, que são extremamente sensíveis à luz. Apenas por volta da oitava semana que sua visão estará completamente desenvolvida.

2. Nascem com o olfato já apurado

Embora não enxerguem ao nascer, os filhotes de gato possuem um olfato altamente desenvolvido desde o primeiro dia de vida. Essa habilidade é essencial para que eles possam encontrar as mamas da mãe e se alimentar. O olfato também os ajuda a reconhecer a mãe e diferenciar os irmãos da ninhada, formando vínculo desde cedo.

3. Filhotes miam para chamar atenção da mãe

Diferentemente dos gatos adultos, que miam principalmente para se comunicar com os humanos, os filhotes usam o miado como uma forma de chamar a atenção da mãe. Ele pode indicar fome, frio ou necessidade de conforto. Com o tempo, eles aprendem a usar esse som para se comunicar também com seus tutores.

4. Dormem até 20 horas por dia

Nos primeiros meses de vida, os filhotes de gato passam a maior parte do tempo dormindo. Esse sono prolongado é fundamental para seu crescimento e desenvolvimento, pois é durante o repouso que são liberados hormônios de crescimento e que o organismo se recupera das brincadeiras e atividades do dia.

Os gatos começam a “amassar pãozinho” para estimular a produção de leite na mãe (Imagem: V. Pawtraits | Shutterstock)

5. Nascem com o instinto de “amassar pãozinho”

O movimento de “amassar pãozinho” é algo que os filhotes começam a fazer ainda quando mamam na mãe. Esse comportamento é uma forma de estimular a produção de leite. Mais tarde, eles continuam fazendo isso como uma forma de demonstrar conforto e segurança, especialmente ao interagir com seus tutores ou superfícies macias.

6. Os dentes começam a nascer na terceira semana

Os filhotes de gato nascem sem dentes, mas, por volta da terceira semana de vida, começam a desenvolver os dentes de leite. Esse processo pode causar algum desconforto, o que leva os filhotes a mordiscar objetos. Por volta dos seis meses, os dentes permanentes começam a substituir os de leite.

7. Apresentam padrões de comportamento da mãe

Grande parte dos comportamentos dos filhotes de gato é aprendida observando a mãe. Isso inclui hábitos de limpeza, caça e até mesmo a maneira como interagem com humanos. Por isso, uma mãe tranquila e bem socializada tende a transmitir esses traços positivos para seus filhotes.

8. Podem ronronar desde muito cedo

O ronronar é uma forma de comunicação que os filhotes já utilizam nos primeiros dias de vida. Eles ronronam para indicar que estão confortáveis ou como uma forma de se conectar com a mãe e os irmãos. Esse comportamento persiste na vida adulta, principalmente como demonstração de contentamento.

9. Têm um alto nível de energia

Os filhotes de gato são conhecidos por sua energia e vontade incessante de brincar. Esse comportamento é importante para o desenvolvimento de suas habilidades motoras, reflexos e coordenação. A brincadeira também os ajuda a gastar energia acumulada, contribuindo para seu bem-estar.

10. Cada filhote pode ter um pai diferente

Uma curiosidade genética interessante é que uma ninhada de gato pode ter diferentes pais. Isso ocorre porque as fêmeas podem ovular múltiplas vezes durante o cio e acasalar com mais de um macho, resultando em uma diversidade de padrões e cores entre os irmãos da mesma ninhada.