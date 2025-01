8 diferenças entre as raças akita e shiba inu 

Akita e shiba inu são raças de cachorro de origem japonesa que, à primeira vista, podem parecer muito semelhantes devido às características físicas e culturais que compartilham. No entanto, possuem diferenças marcantes em diversos aspectos, como porte, temperamento, cuidados necessários e convivência. Conhecer as particularidades de cada uma é essencial para identificar qual delas é mais adequada ao estilo de vida de cada tutor e evitar confusões ao reconhecê-las.

Abaixo, confira algumas diferenças entre as raças akita e shiba inu!

1. Tamanho e peso

A diferença mais evidente entre o akita e o shiba inu está no porte físico. O primeiro é uma raça de grande porte, com machos medindo entre 64 e 70 cm de altura e pesando de 34 a 54 kg. Sua estrutura é robusta e musculosa, ideal para tarefas de força, como caça e guarda.

O shiba inu, por sua vez, é consideravelmente menor, classificado como uma raça de pequeno a médio porte, com altura entre 33 e 43 cm e peso variando de 6,8 a 11 kg. O seu porte compacto o torna mais prático para lares menores e ambientes urbanos.

2. Origem e história

Ambas as raças têm raízes profundas no Japão, mas seus objetivos históricos diferem. O akita foi originalmente criado na província de Akita para a caça de grandes animais, como ursos, e como cão de guarda. Sua figura simboliza força e lealdade na cultura japonesa.

O shiba inu, por outro lado, foi desenvolvido em regiões montanhosas do Japão para caçar pequenos animais e aves. Essa diferença histórica moldou suas características físicas e comportamentais, com o akita sendo mais imponente e o shiba mais ágil.

O shiba é um cachorro mais independente e descontraído, mas também alerta e teimoso (Imagem: OlesyaNickolaeva | Shutterstock)

3. Temperamento

Embora leais, o akita e o shiba inu apresentam temperamentos distintos. O primeiro é conhecido por sua natureza reservada e protetora, sendo um cachorro que cria laços profundos com seus tutores, mas pode ser desconfiado com estranhos. Ele também é dominante e requer um tutor experiente para estabelecer limites. O shiba inu, em contraste, é mais independente e descontraído, mas também alerta e teimoso. Sua personalidade costuma ser mais flexível, tornando-o mais adaptável a diferentes tipos de famílias.

4. Pelagem e cores

Tanto o akita quanto o shiba inu possuem pelagem dupla, que os protege em climas frios, mas suas texturas e cores variam. O akita tem uma pelagem densa e volumosa, em cores como vermelho, tigrado, branco e sésamo. O shiba inu, por sua vez, tem pelos mais curtos e compactos, que exigem menos manutenção, e suas cores incluem vermelho, preto com castanho, branco e sésamo. Ambos compartilham a característica do “urajiro”, uma coloração esbranquiçada em áreas específicas do corpo.

5. Cabeça e expressão facial

A cabeça é outra característica distintiva entre as duas raças. O akita possui uma cabeça larga e imponente, com focinho robusto, olhos pequenos e triangulares que transmitem seriedade e força. Suas orelhas são eretas, inclinadas para frente, conferindo-lhe uma expressão de autoridade.

O shiba inu tem uma cabeça proporcionalmente menor, com focinho mais afilado e olhos amendoados que lembram os de uma raposa, transmitindo uma expressão de vivacidade. Suas orelhas também são pequenas e eretas, mas menos robustas que as do akita.

A cauda do akita é sempre enrolada sobre o dorso (Imagem: Nikoleta Vukovic | Shutterstock)

6. Cauda

A cauda do akita é espessa, volumosa e sempre enrolada sobre o dorso, o que é um de seus traços mais marcantes. No shiba inu, ela também é enrolada sobre o dorso, mas pode variar entre o formato em foice e uma curvatura mais suave. Além disso, a cauda do shiba é menos densa em relação à do akita, refletindo sua estrutura física mais leve.

7. Convivência com crianças e outros animais

O shiba inu é mais tolerante e brincalhão com crianças e outros animais, especialmente quando socializado desde cedo. Ele gosta de interagir e explorar, sendo ideal para famílias que buscam um cachorro ativo e sociável.

O akita, apesar de leal e protetor, pode ser reservado e menos paciente com crianças pequenas ou outros animais. Sua postura mais territorial exige socialização rigorosa e acompanhamento constante do tutor em situações de interação.

8. Necessidades de exercício

Ambas as raças precisam de atividades físicas regulares, mas em intensidades diferentes. O akita exige exercícios moderados, como longas caminhadas diárias, para manter a saúde física e mental. O shiba inu, por sua vez, tem níveis de energia mais altos e requer atividades intensas e brincadeiras estimulantes para gastar energia.