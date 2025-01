No ritmo acelerado da vida moderna, encontrar lanches rápidos, nutritivos e saborosos é sonho de todo mundo que deseja manter a dieta. Nesse contexto, os shakes veganos ricos em proteínas surgem como a solução ideal. Fáceis de preparar, eles são ótimos para aumentar a energia pela manhã, reforçá-la após o treino ou servir como um lanche prático ao longo do dia. Além disso, são versáteis e podem ser levados para o trabalho ou outros compromissos.

Abaixo, confira como preparar 5 receitas de shakes veganos ricos em proteínas!

Shake vegano de maçã com canela

Ingredientes

2 maçãs vermelhas sem sementes e picadas

200 ml de leite de aveia

2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó

1 colher de sopa de linhaça moída

2 colheres de chá de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o leite de aveia, a proteína, a linhaça e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Shake vegano de açaí com banana

Ingredientes

100 ml de suco de laranja natural

1 colher de sopa de proteína vegetal em pó

100 g de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açaí e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o restante dos ingredientes e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Shake vegano de mamão com aveia e chia

Ingredientes

400 ml de leite de aveia

1 fatia de mamão descascada e sem sementes

descascada e sem sementes 2 colheres de sopa de aveia

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Shake vegano de cacau e amêndoas (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Shake vegano de cacau e amêndoas

Ingredientes

2 xícaras de chá de amêndoas hidratadas

1 colher de sopa de cacau em pó

1 banana descascada e picada

descascada e picada 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as amêndoas hidratadas, a água, o cacau em pó, a banana e a aveia em flocos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata rapidamente para triturar. Sirva em seguida.

Shake vegano de mirtilo e castanha-do-pará

Ingredientes

250 g de mirtilo congelado

1 colher de sopa de sementes de chia

6 castanhas-do-pará

250 ml de leite de soja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os mirtilos, as sementes de chia e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as castanhas-do-pará e as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.