7 truques de beleza que podem ser perigosos para a saúde 

Sentir-se belo é um desejo comum, associado à autoestima e à autoconfiança. No entanto, em meio à busca por resultados rápidos e soluções milagrosas, muitas pessoas recorrem a truques de beleza capazes de trazer consequências negativas para a saúde. Práticas aparentemente inofensivas, quando feitas de maneiras indiretas ou sem acompanhamento profissional, geram possíveis problemas que vão desde irritações na pele até complicações mais sérias.

A seguir, confira algumas práticas estéticas que podem ser prejudiciais à saúde!

1. Clareamento dental caseiro

O clareamento dental caseiro se tornou uma preocupação de muitos especialistas, especialmente com a popularização de receitas e produtos de fácil acesso, muitas vezes divulgados nas redes sociais. O uso de substâncias abrasivas como bicarbonato de sódio, água oxigenada, carvão ativado e até mesmo sucos ácidos pode causar danos irreparáveis à saúde bucal.

“Produtos abrasivos, na grande maioria dos casos, desgastam o esmalte dental, levando a manchas permanentes que comprometem a estética do sorriso. Além disso, o aumento da sensibilidade é uma consequência frequente, podendo causar desconforto ao paciente”, revela Matheus Marcondes, dentista e CEO da Smile University.

2. Uso do limão na pele e no cabelo

Aplicar suco de limão na pele e no cabelo é frequentemente divulgado como um método natural para clareamento. Essa prática ganhou popularidade por conta da alta concentração de vitamina C presente na fruta, que tem propriedades antioxidantes e pode ajudar no clareamento. No entanto, o uso direto do limão na pele e nos fios apresenta sérios riscos.

O uso da fruta na pele é capaz de desencadear fitofotodermatite, alterações na pele provocadas por vegetais. Isso ocorre devido a uma substância presente no limão chamada forucumarina. “A furocumarina em contato com a pele potencializa os efeitos do sol, que naturalmente já queima a epiderme desprotegida. Os sintomas incluem vermelhidão, bolhas e, em casos mais graves, até feridas e manchas escuras que podem demorar semanas para desaparecer”, explica a dermatologista Dra. Vivian Simões Pires. Ela completa: “além disso, o limão resseca muito o cabelo, deixando-o quebradiço e sem vida”.

3. Esfoliação com açúcar ou sal

Esfoliar a pele com ingredientes como açúcar ou sal é uma prática comum e considerada uma solução simples e econômica para remover células mortas. No entanto, esses produtos apresentam partículas com bordas irregulares e pontiagudas, que podem causar microlesões. Embora invisíveis a olho nu, elas comprometem a barreira protetora natural da pele, tornando-a mais vulnerável a irritações.

Além disso, o uso frequente desses ingredientes causa um possível efeito abrasivo excessivo, removendo óleos naturais essenciais e deixando a pele ressecada e mais propensa à descamação e sensibilidade. Esse impacto é ainda maior em peles delicadas ou que já apresentam condições como rosácea ou acne, agravando os problemas.

4. Slugging com vaselina em peles oleosas

O “slugging”, técnica de aplicar vaselina em todo o rosto para selar a hidratação, ganhou popularidade na internet. “O problema é que a substância principal é o petrolato, derivado de petróleo, que pode fazer mal para a pele. Existem produtos e protocolos baseados na aplicação de ácido hialurônico que promovem a hidratação sem ser prejudicial”, diz a dermatologista Geisa Costa.

A vaselina cria uma barreira sobre a pele, agravando a produção de sebo em peles naturalmente oleosas. Além disso, a técnica é capaz de obstruir os poros, provocando o surgimento de cravos, espinhas e até inflamações.

Outro ponto importante é que a vaselina não tem propriedades hidratantes por si só; ela apenas retém a hidratação já presente na pele. Portanto, se a pele não estiver devidamente limpa ou protegida antes do uso, resíduos e impurezas podem ficar “presos” sob a camada oclusiva, aumentando o risco de irritações.

O alisamento dos cabelos deve ser feito sem substâncias proibidas, como formol, para não gerar problemas à saúde (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock)

5. Alisamento capilar com formol

Apesar de ser proibido em muitos países, o uso de formol em alisamento capilar ainda ocorre devido à sua eficácia em deixar os cabelos lisos por longos períodos. Também conhecido como formaldeído, se refere a um composto químico que solda a estrutura capilar, mantendo os fios alinhados e sem frizz. No entanto, esse efeito aparente de beleza pode vir acompanhado de sérios riscos à saúde.

O formol é altamente tóxico. Durante o processo de alisamento, o calor da prancha ou da secadora libera vapores químicos que podem causar irritações nos olhos, nariz e garganta, além de sintomas como falta de ar, tontura e náuseas. “Para o sistema respiratório, a aspiração do formol pode causar uma pneumonite química, isto é, uma ‘queimadura’ das mucosas respiratórias”, explica a dermatologista Cristiane Braga.

Uma exposição prolongada ou repetida também acarreta problemas capilares como queimaduras no couro cabeludo e danos à estrutura dos fios.

6. Uso de cola escolar na pele

Usar cola escolar para fixar brilho ou criar efeitos na maquiagem pode parecer inofensivo. Porém, esse produto não foi desenvolvido para contato direto com a pele, causando irritações e alergias. Em casos mais graves, seu uso leva a possíveis dermatites, descamação e até formação de bolhas. Além disso, a remoção da cola é capaz de danificar a pele, deixando-a mais vulnerável a infecções.

7. Clareamento das axilas com bicarbonato

O uso de bicarbonato de sódio para clarear áreas do corpo, como as axilas, é uma prática bastante comum devido à crença de que suas propriedades abrasivas e alcalinas ajudam a remover células mortas e clarear a pele. No entanto, essa técnica pode trazer mais prejuízos do que benefícios, especialmente em regiões sensíveis como as axilas.

O bicarbonato é altamente abrasivo e causa microlesões na pele, comprometendo a barreira natural. Além disso, seu pH alcalino é incompatível com o pH natural da pele, que é levemente ácido. Isso pode resultar em ressecamento, irritações, resistência ao dano e até queimaduras químicas, principalmente em pessoas com pele sensível ou que já apresentem algum tipo de lesão na área. O uso frequente agrava o problema, provocando o escurecimento pelicular como resposta a essas agressões.