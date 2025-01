A maca peruana (Lepidium meyenii) é uma raiz originária dos Andes peruanos, amplamente valorizada por suas propriedades nutricionais e terapêuticas. Geralmente consumida em forma de pó ou cápsulas, apresenta um sabor ligeiramente adocicado e se destaca como uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Ao ser incorporada à alimentação diária, pode contribuir para o bem-estar e o equilíbrio do organismo de forma natural e eficaz.

Veja, abaixo, 5 benefícios da maca peruana e como usá-la!

1. Aumento de energia

A maca peruana é um energizante natural, ajudando a diminuir o cansaço e a fadiga. Esse benefício está associado à sua composição rica em nutrientes essenciais, como carboidratos complexos, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio, fundamentais para a produção de energia no organismo.

2. Aumento da libido

A maca peruana costuma ser utilizada como um estimulante natural para a saúde sexual, reconhecida por suas propriedades afrodisíacas. Seus compostos bioativos podem ajudar a equilibrar os hormônios no corpo, regulando a produção de testosterona e estrogênio. Isso contribui para um funcionamento sexual saudável, beneficiando tanto homens quanto mulheres.

No estudo “Subjective effects of Lepidium meyenii (Maca) extract on well-being and sexual performances in patients with mild erectile dysfunction: a randomised, double-blind clinical trial“, publicado no Andrologia, o uso da maca peruana teve efeitos positivos no bem-estar sexual subjetivo de homens com disfunção erétil leve, observando-se aumento da função erétil e do desempenho psicológico, físico e social, em comparação ao placebo.

3. Promove a saúde do cérebro

A maca peruana é considerada um adaptógeno, pois ajuda o corpo a se adaptar e a responder de maneira mais eficiente ao estresse, seja ele físico ou emocional. Isso acontece devido aos compostos bioativos presentes na raiz, como as macamidas e macaenos, que ajudam a regular o equilíbrio hormonal e melhorar a função do sistema nervoso.

Além disso, conforme o estudo “In vivo and in vitro neuroprotective effects of maca polysaccharide“, disponível no Frontiers in Bioscience–Landmark, a maca peruana é antioxidante com efeitos neuroprotetores. Na pesquisa, ela protegeu as células neuronais do estresse oxidativo in vivo e in vitro.

Rica em antioxidantes, a maca peruana ajuda a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

4. Fortalece o sistema imunológico

A maca peruana é rica em antioxidantes naturais, que desempenham um papel essencial no combate aos radicais livres no organismo, que são moléculas instáveis que, em excesso, podem causar danos às células, acelerando o processo de envelhecimento e contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas.

Esse efeito protetor também apoia o sistema imunológico, aumentando a resistência contra inflamações e infecções. Conforme o estudo “Correlations between Antioxidant Activity and Alkaloids and Phenols of Maca (Lepidium meyenii)“, publicado no Journal of Food Quality, o efeito antioxidante da maca peruana se dá devido à presença de alcaloides e fenóis em sua composição.

5. Ajuda com os sintomas da pós-menopausa

Sua capacidade de agir no equilíbrio hormonal do corpo pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa e pós-menopausa. Embora a maca não contenha hormônios, ela é considerada um adaptógeno, o que significa que ela pode ajudar o corpo a se adaptar a diferentes estresses, incluindo as flutuações hormonais.

Segundo o artigo “Beneficial effects of Lepidium meyenii (Maca) on psychological symptoms and measures of sexual dysfunction in postmenopausal women are not related to estrogen or androgen content“, publicado no Menopause – The Journal of The Menopause Society, o consumo da maca peruana pode ajudar a reduzir os sintomas psicológicos e de disfunção sexual em mulheres na pós-menopausa.

Formas de incluir a maca peruana na rotina

A maca peruana pode ser incorporada de diversas formas na rotina. Sua capacidade de se adaptar a diferentes preparações torna o consumo fácil e saboroso, além de proporcionar todos os seus benefícios. Veja!

Em smoothies: misture uma colher de maca em pó ao seu smoothie favorito, seja de frutas ou vegetais, para um toque nutritivo;

misture uma colher de maca em pó ao seu smoothie favorito, seja de frutas ou vegetais, para um toque nutritivo; No café ou chá: adicione maca em pó ao café ou chá para um impulso energético natural;

adicione maca em pó ao café ou chá para um impulso energético natural; Em receitas de bolos e pães: use a maca em pó como ingrediente em bolos, muffins ou pães, enriquecendo suas receitas com nutrientes;

use a maca em pó como ingrediente em bolos, muffins ou pães, enriquecendo suas receitas com nutrientes; Em granola caseira: acrescente maca em pó à granola para um café da manhã completo e cheio de benefícios;

acrescente maca em pó à granola para um café da manhã completo e cheio de benefícios; Em vitaminas e shakes proteicos: misture a maca com proteínas vegetais ou whey protein para turbinar sua recuperação pós-treino;

misture a maca com proteínas vegetais ou whey protein para turbinar sua recuperação pós-treino; Com iogurte ou mingau: enriquecer seu iogurte ou mingau com maca traz um toque de sabor e nutrição.

Uso da maca peruana com segurança

Embora a maca peruana seja geralmente segura, deve-se ter cautela em algumas situações. Mulheres grávidas ou amamentando, pessoas com distúrbios hormonais, como câncer de mama ou endometriose, e quem tem problemas cardíacos ou hipertireoidismo devem evitar seu consumo ou buscar orientação médica.

Além disso, a maca pode interagir com medicamentos, como anticoagulantes ou para pressão arterial, e doses excessivas podem causar efeitos colaterais, como distúrbios gastrointestinais e insônia. Sempre é recomendável consultar um profissional de saúde antes de usar a maca peruana, especialmente se houver condições preexistentes ou uso de medicação.