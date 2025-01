7 benefícios da prática de cardio para a saúde

A prática de cardio, ou exercícios cardiovasculares, inclui atividades tanto aeróbicas quanto anaeróbicas que aumentam a frequência cardíaca e estimulam o sistema cardiovascular. Corrida, caminhada rápida, ciclismo, natação e aulas de dança são alguns exemplos populares. Esses exercícios são conhecidos por seus benefícios tanto para a saúde física quanto mental, sendo indicados para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento.

O ideal é praticá-lo de três a cinco vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos, dependendo do objetivo individual. Todavia, consultar um profissional de saúde ou educação física antes de começar é recomendado para garantir a adequação dos exercícios às necessidades pessoais.

A seguir, conheça os principais benefícios da prática de cardio para a saúde!

1. Melhora a saúde do coração

Os exercícios cardiovasculares fortalecem o músculo do coração, aumentando sua capacidade de bombear sangue de forma eficiente. “O coração é um músculo que também se beneficia quando é exercitado, pois, durante a atividade física, ele trabalha mais para poder bombear o sangue com mais eficiência para os demais órgãos e músculos”, explica o Dr. Benjamin Apter, especialista em ortopedia, medicina esportiva e CEO da rede de Academias B-Active.

Isso reduz a pressão arterial, o que protege os vasos sanguíneos contra danos e diminui o risco de condições como aterosclerose e infartos. Além disso, a circulação sanguínea melhorada garante que os tecidos recebam mais oxigênio e nutrientes, promovendo a saúde geral.

2. Auxilia no controle do peso

O cardio é uma das formas mais eficazes de aumentar o gasto calórico, ajudando a criar um déficit para perder peso. Além disso, a prática regular aumenta o metabolismo basal, permitindo que o corpo queime mais calorias mesmo em repouso. Isso também ajuda a manter a composição corporal, preservando massa magra enquanto reduz a gordura.

3. Reduz o risco de diabetes tipo 2

Atualmente, estima-se que cerca de 17 milhões de pessoas no Brasil vivem com diabetes, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Praticar cardio regularmente melhora a sensibilidade à insulina, facilitando a utilização da glicose como fonte de energia pelas células do corpo. Isso não apenas previne o aumento dos níveis de açúcar no sangue, mas também ajuda a regular os picos de glicose, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Para quem já convive com a condição, o cardio pode ser um aliado no manejo da doença. A Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda que pessoas com diabetes pratiquem pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de moderada intensidade.

A prática de cardio ajuda a melhorar a capacidade pulmonar (Imagem: SpeedKingz | Shutterstock)

4. Fortalece os pulmões

Os exercícios cardiorrespiratórios aumentam a capacidade pulmonar ao exigir uma maior troca de oxigênio e dióxido de carbono. Com o tempo, os pulmões se tornam mais eficientes, permitindo que você realize atividades físicas e diárias com menos cansaço.

Além disso, um recente estudo brasileiro, chamado “Effect of exercise training on modulating the TH17/TREG imbalance in individuals with severe COPD: A randomized controlled trial”, publicado no periódico Pulmonology, ressalta que, além de ajudar na reabilitação pulmonar de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), os exercícios físicos também contribuem para a diminuição dos fatores inflamatórios, maior ganho de massa muscular, diminuição da dispneia e melhora da qualidade de vida de pessoas com essa condição.

5. Alivia o estresse e melhora o humor

Durante a prática de cardio, o corpo libera endorfinas, substâncias químicas que promovem sensações de bem-estar e felicidade. Essa liberação também ajuda a reduzir o nível de cortisol, o hormônio do estresse, combatendo sintomas de ansiedade e depressão. A sensação de realização após um treino também contribui para um estado emocional positivo.

6. Contribui para a saúde cerebral

Ao aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, o cardio estimula a neurogênese, que é a criação de novas células nervosas. Isso é associado à melhora da memória, da concentração e do aprendizado.

Além disso, a prática regular de exercícios aeróbicos, conforme o estudo “Association of cardiorespiratory fitness with dementia risk across different levels of genetic predisposition: a large community-based longitudinal study”, publicado British Journal of Sports Medicine, pode reduzir o risco de demência, como o Alzheimer, mesmo em pacientes predispostos a doença.

7. Fortalece o sistema imunológico

Exercícios moderados e regulares, como o cardio, aumentam a produção de células imunológicas responsáveis pela defesa do corpo contra infecções. “Quando realizamos exercícios físicos e aumentamos a frequência cardíaca, estimulamos uma reação química chamada catecolaminas. Esta reação faz aumentar o número de leucócitos – glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa natural do nosso organismo”, explica o personal trainer Emerson Vilela. Isso não só reduz o risco de contrair gripes e resfriados, mas também ajuda o corpo a se recuperar mais rapidamente de doenças.