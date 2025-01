Originária da Europa e da Ásia, a tanchagem (Plantago major) é uma planta medicinal comumente encontrada em várias partes do mundo. Ela possui uma série de propriedades benéficas à saúde, incluindo ação anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante e antimicrobiana. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Abaixo, confira 7 benefícios da planta tanchagem e como usá-la!

1. Facilita a cicatrização de feridas

A tanchagem contém compostos que desempenham um papel importante na proteção das células contra danos causados por inflamações, além de contribuir para a regeneração dos tecidos. Essas propriedades ajudam a acelerar o processo de cicatrização de feridas, cortes e queimaduras, aliviando a dor e reduzindo a inflamação local. Sua ação antimicrobiana também auxilia na prevenção de infecções em áreas lesionadas, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Segundo o artigo “Análise fitoquímica e avaliação da susceptibilidade antimicrobiana de diferentes tipos de extratos de Plantago major L. (Plantaginaceae)“, publicado na revista Infarma Ciências Farmacêuticas do Conselho Federal de Farmácia, a ação antimicrobiana da tanchagem para a bactéria Staphylococcus aureusda, por exemplo, se dá pelos seus compostos bioativos, como taninos e flavonoides.

2. Auxilia a digestão

A tanchagem possui propriedades digestivas que favorecem o bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a aliviar desconfortos como azia, refluxo e gases. Ela também estimula a secreção de bile, o que melhora a digestão de gorduras, e pode ser eficaz na redução de inchaços e cólicas intestinais.

3. Ajuda a reduzir o colesterol

A tanchagem contribui para o controle do colesterol devido à presença de fibras solúveis, como os polissacarídeos, que ajudam a reduzir a absorção de gordura no intestino. Essas fibras se ligam aos ácidos biliares, que contêm colesterol, e facilitam sua eliminação pelo organismo, reduzindo os níveis de LDL (colesterol ruim) no sangue.

4. Auxilia no controle do açúcar no sangue

A tanchagem possui propriedades antidiabéticas que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Conforme o estudo “Hypoglycemic Effect due to Insulin Stimulation with Plantago major in Wistar Rats“, publicado no Medicinal and Aromatic Plants, a planta exerce atividade antidiabética ao estimular a secreção de insulina e produzir um efeito hipoglicêmico. Os resultados da pesquisa com ratos sugerem que o extrato metanólico de toda a planta pode ser útil no tratamento de pacientes com tolerância à glicose prejudicada.

O consumo da tanchagem ajuda a prevenir doenças estomacais (Imagem: LN team | Shutterstock)

5. Promove a saúde do estômago

A tanchagem pode ajudar a prevenir o surgimento de úlceras gástricas devido às suas propriedades protetoras para o estômago. Ela contribui para a redução da acidez do suco gástrico, diminuindo o risco de danos e lesões na mucosa estomacal. A sua atividade anti-inflamatória e antibacteriana também pode auxiliar em tratamentos estomacais.

6. Reduz os sintomas de infecção urinária

A tanchagem possui um efeito diurético natural, ou seja, ela estimula a produção de urina, o que ajuda a eliminar excessos de substâncias tóxicas e bactérias do organismo. Esse aumento na produção de urina facilita a expulsão de patógenos, incluindo os responsáveis ​​por infecções urinárias.

7. Ação anti-inflamatória em boca e faringe

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de infecções da boca e faringe.

Essa eficácia se deve à presença de compostos bioativos, como taninos e mucilagens, que ajudam a reduzir a irritação, promover a regeneração dos tecidos e formar uma camada protetora nas áreas afetadas. Além disso, suas propriedades antimicrobianas auxiliam no combate a bactérias e outros agentes que podem agravar o quadro inflamatório.

Formas de uso para a planta tanchagem

A tanchagem pode ser consumida de diversas maneiras, incorporando seus benefícios à alimentação diária. Veja algumas opções:

Chá de tanchagem : prepare uma infusão com as folhas secas da planta para aproveitar suas propriedades digestivas e anti-inflamatórias;

: prepare uma infusão com as folhas secas da planta para aproveitar suas propriedades digestivas e anti-inflamatórias; Suco verde : adicione folhas de tanchagem a sucos de frutas e vegetais;

: adicione folhas de tanchagem a sucos de frutas e vegetais; Saladas frescas : utilize folhas da tanchagem como base para saladas, combinando-as com outros vegetais e temperos a gosto;

: utilize folhas da tanchagem como base para saladas, combinando-as com outros vegetais e temperos a gosto; Sopas e caldos : incorpore folhas de tanchagem em sopas e caldos;

: incorpore folhas de tanchagem em sopas e caldos; Temperos e condimentos: secas e trituradas, as folhas de tanchagem podem ser usadas como tempero em diversos pratos.

Consumo seguro da tanchagem

A tanchagem deve ser usada com cautela em algumas situações. Isso porque ela é contraindicada para gestantes, lactantes, crianças menores de 2 anos e pessoas com problemas renais graves, devido ao seu efeito diurético. Também pode interferir com medicamentos anticoagulantes e para diabetes, além de causar distúrbios gastrointestinais se consumida em excesso. É aconselhável consultar um profissional de saúde antes de usar a planta, principalmente em casos de condições preexistentes ou uso contínuo de medicamentos. Além disso, seu uso não substitui tratamento e acompanhamento médico.