6 dicas valiosas para concurseiros iniciantes

No Brasil, a procura por estabilidade e reconhecimento profissional por meio dos concursos públicos cresce exponencialmente. Diante desse cenário competitivo, é essencial procurar maneiras para se destacar no meio de tantas pessoas.

Por isso, o doutor em Letras Pablo Jamilk, que há mais de uma década se dedica ao ensino pela internet para estudantes de vestibular e concurso público, lista 6 dicas que podem fazer toda a diferença na trajetória dos concurseiros iniciantes. Afinal, os primeiros passos nessa jornada desafiadora são cruciais para estabelecer uma base sólida e conquistar vantagem competitiva. Confira!

1. Defina o foco e alcance o seu objetivo

Antes de se aventurar em um cronograma de estudos, é fundamental definir claramente o objetivo almejado. Seja a área policial, tribunais, administrativa, fiscal ou bancária, saber exatamente aonde deseja chegar evita o desgaste de estudar tópicos que não serão cobrados em sua prova. Por isso, o professor Pablo Jamilk enfatiza que essa é a base para uma preparação sólida e direcionada, maximizando suas chances de êxito no concurso dos seus sonhos.

2. Leia os editais

Os editais anteriores oferecem uma base para os concurseiros estudarem. Por meio deles, é possível identificar as disciplinas que serão cobradas, o peso de cada uma delas e os critérios de avaliação. Por isso, é importante lê-los com bastante atenção, mesmo que não tenha concursos previstos para os próximos meses.

3. Atente-se à resolução de questões

Uma das sacadas geniais do professor Pablo Jamilk é o enfoque na resolução de questões. Afinal, é isso que você fará no dia do concurso. Treinar exaustivamente com questões de provas anteriores é o segredo para dominar a arte de responder com confiança e precisão. Essa prática não só aprimora seus conhecimentos, mas também fortalece seu raciocínio lógico, preparando você para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu teste.

É importante dominar as matérias básicas do seu nicho para obter um bom resultado no concurso (Imagem: OPOLJA | Shutterstock)

4. Fortaleça a sua base de conhecimento

Como um verdadeiro amante da língua portuguesa, o professor Pablo Jamilk ressalta a importância de fortalecer a base do conhecimento. Para isso, mapear e dominar as matérias básicas do seu nicho são demandas essenciais para construir uma fundação sólida. Esse conhecimento sólido economiza tempo e permite que você se dedique com mais segurança aos conteúdos específicos do edital do concurso que deseja prestar.

5. Faça um exame minucioso da banca examinadora

Todo concurseiro deve entender que uma banca examinadora possui características de exame que se repetem ao longo dos processos avaliativos. Como o candidato consegue identificar o perfil da banca examinadora? Buscando provas anteriores e investigando a tradição avaliativa da banca.

As questões se repetem? Os temas se repetem? O que costuma aparecer no edital, mas não na prova? A banca permite recursos? A banca costuma anular questões? Tudo isso é importante para garantir uma preparação sólida.

6. Perseverar é a chave do sucesso

Os concurseiros iniciantes precisam entender que a aprovação é uma questão de conjugar tempo, preparação e perseverança. Muita gente que não entende isso desiste nos momentos iniciais. Esses são os que nunca passam. Falamos a respeito do princípio da fila: quem continua na fila tem sua vez garantida.

Pode ser que você tenha alguns insucessos até chegar ao ponto de maturação para conquistar sua aprovação. Isso faz parte da jornada. No entanto, é preciso manter o foco e entender que não se pode cobrar o resultado, apenas a preparação. “Passar em um concurso é o mesmo que ficar em uma fila de banco: se tiver paciência e não sair da fila, chegará lá”, finaliza Pablo Jamilk.

Por Rodrigo Almeida