9 benefícios de contratar um plano de saúde para o seu animal 

Cuidar da saúde do animal de estimação é essencial para garantir a ele uma vida longa e de qualidade. Com o aumento da conscientização sobre o bem-estar dos pets, muitos tutores procuram formas de oferecer os melhores cuidados. No entanto, os custos com consultas veterinárias, exames e tratamentos podem ser elevados, tornando-se um desafio em situações inesperadas. Para atender a essa necessidade, surgem os planos de saúde para animais de estimação.

Esses serviços funcionam de maneira similar aos planos de saúde para humanos. Os tutores pagam uma mensalidade e, assim, têm acesso a uma rede de serviços veterinários e benefícios, como consultas, vacinas, exames e, em alguns casos, procedimentos mais complexos. Essa solução oferece não apenas economia, mas também a tranquilidade de saber que o animal estará protegido em diferentes situações.

“Ao contrário do que se imagina, existem coberturas que não distinguem por raça, idade, porte e doenças preexistentes na hora de contratar o plano, o que possibilita maior cuidado para todos os pets“, Fabiano Lima, CEO da divisão de Saúde da Petlove.

Abaixo, confira alguns benefícios de contratar um plano de saúde para o seu animal!

1. Atendimento preventivo garantido

Os planos de saúde para animais incluem consultas regulares e exames de rotina, como check-ups e avaliações de peso, dentes e pelagem. Esses atendimentos permitem identificar problemas de saúde em estágios iniciais, como doenças crônicas ou infecções. A prevenção reduz significativamente os riscos de complicações futuras, garantindo que o pet tenha uma vida mais saudável e que o tutor evite gastos mais elevados com tratamentos emergenciais.

2. Redução de gastos com emergências

Imprevistos, como atropelamentos, intoxicações ou fraturas, são situações que exigem atendimento rápido e especializado. Esses eventos podem gerar despesas elevadas que nem sempre estão previstas no orçamento familiar. Um plano de saúde cobre emergências e procedimentos imediatos, permitindo que o tutor foque no bem-estar do animal sem se preocupar com o impacto financeiro. “Estimativas da Petlove sugerem que pets cobertos pelos planos de saúde sejam atendidos 30% mais vezes que animais sem coberturas”, afirma Fabiano Lima.

3. Cobertura para vacinas

As vacinas são indispensáveis para prevenir doenças graves e transmissíveis, como cinomose, parvovirose e raiva. Em alguns planos de saúde, as vacinas obrigatórias e reforços estão inclusos no pacote de serviços, facilitando o cumprimento do calendário de imunização. Além disso, a inclusão de vacinas no plano evita atrasos que poderiam comprometer a saúde do pet.

4. Exames laboratoriais inclusos

Muitos problemas de saúde só podem ser diagnosticados por meio de exames laboratoriais, como análises de sangue, urina e fezes. Os planos de saúde frequentemente cobrem esses exames, permitindo diagnósticos rápidos e precisos. Isso é especialmente importante em casos de doenças silenciosas, como insuficiência renal ou diabetes, que requerem tratamento imediato.

Alguns planos de saúde garantem aos animais assistência em diferentes localidades (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)

5. Tranquilidade em viagens

Viajar com animais de estimação pode ser uma preocupação, especialmente em casos de emergências longe de casa. Alguns planos oferecem assistência em diferentes localidades, garantindo atendimento veterinário em clínicas parceiras mesmo fora da cidade.

“O mercado conta com opções com mais de 6000 parceiros credenciados, com presença em 23 das 27 capitais, totalizando mais de 300 cidades em todo o Brasil. Sendo assim, o serviço pode ser utilizado em escala nacional”, complementa Fabiano Lima. Isso proporciona ao tutor a segurança de que o pet estará protegido em qualquer lugar.

6. Assistência para tratamentos complexos

Cirurgias, tratamentos contra câncer ou internações prolongadas podem ser financeiramente inacessíveis sem o apoio de um plano de saúde. Com a cobertura adequada, o tutor pode oferecer ao animal os melhores tratamentos disponíveis, aumentando as chances de cura ou controle da condição.

7. Acompanhamento de especialistas

Certas condições de saúde exigem a atenção de especialistas veterinários, como endocrinologistas para diabetes ou ortopedistas para problemas articulares. Os planos de saúde frequentemente oferecem acesso a esses profissionais, garantindo diagnósticos precisos e tratamentos personalizados. “Existem opções que incluem fisioterapia e acupuntura em seu escopo”, acrescenta Fabiano Lima. Isso é fundamental para casos em que o atendimento generalista não é suficiente.

8. Economia a longo prazo

Embora o pagamento mensal de um plano de saúde represente um custo fixo, ele evita despesas pontuais e muitas vezes mais altas em casos de emergências ou tratamentos. O executivo da Petlove explica que graças a parcerias com médicos veterinários, os planos acabam saindo por preços mais acessíveis, a partir de R$14,90.

A previsibilidade financeira permite que os tutores planejem melhor os gastos, enquanto o acesso frequente a serviços incluídos no plano reduz os custos totais ao longo do tempo.

9. Apoio em casos de óbito

A perda de um animal de estimação é um momento emocionalmente desafiador. Muitos planos oferecem suporte financeiro para despesas relacionadas ao óbito, como cremação ou enterro. Esse benefício permite que os tutores se concentrem em lidar com o luto, sem a preocupação com custos adicionais nesse momento delicado.