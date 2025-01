7 dicas para quem vai prestar vestibular em 2025

Com a chegada de um novo ano, estudantes de todo o Brasil se preparam para um dos momentos mais decisivos de suas vidas, o vestibular. Além do desafio de escolher o curso que antecede a profissão, é preciso ter dedicação, disciplina e estratégias bem definidas para encarar uma maratona que envolve meses de estudo e muita pressão emocional.

Para auxiliar nessa jornada intensa e complexa, o professor e coordenador pedagógico do Estratégia Vestibulares, Daniel Reis, lista 7 passos fundamentais para quem busca estabelecer uma rotina de estudos e ter sucesso na preparação para os vestibulares em 2025. Confira!

1. Faça um cronograma de estudos personalizado

O primeiro passo para ter um bom planejamento de estudos é fazer uma autoavaliação e construir um plano que seja realista e adaptado para a sua rotina. “É comum alunos inexperientes planejarem jornadas intensas, mas que logo se tornam inviáveis. O segredo é começar com uma carga leve e ir aumentando gradualmente, sem comprometer a motivação”, explica Daniel Reis.

2. Estabeleça metas semanais

Estudar para o vestibular pode parecer uma tarefa interminável, mas dividir o planejamento em etapas semanais costuma aliviar a sensação de sobrecarga. Para o professor, uma boa alternativa é estabelecer metas curtas com recompensas caso sejam atingidas. “A cada meta de estudo batida, o aluno pode reservar mais tempo para lazer no fim de semana, por exemplo. Isso mantém a motivação ao longo do ano”, recomenda.

3. Foque as matérias de maior dificuldade

É sempre um desafio estudar temas de maior dificuldade, mas é parte fundamental do processo para que o objetivo de passar no vestibular seja atingido. “É muito importante dedicar mais tempo aos assuntos em que o aluno tem mais dificuldade, mesmo que sejam menos interessantes. Isso tem impacto direto no desempenho durante a prova”, aponta Daniel Reis.

É preciso praticar a escrita para manter a consistência na redação e, assim, poder garantir um bom desempenho (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Mantenha a prática e consistência na redação

A redação se trata de uma etapa do vestibular que traz muitas inseguranças para os alunos. O professor orienta que, para garantir um bom desempenho, é importante praticar a escrita com frequência. “A prática evita erros frequentes, como fuga do tema, falta de coesão e proposta de intervenção vaga. Com o treino, a redação pode ser aperfeiçoada ao longo do ano para garantir uma boa nota”, explica.

5. Combine estudo individual e em grupo

Embora o estudo individual proporcione maior concentração, momentos em grupo podem ser úteis para revisar conteúdos, trocar ideias e estudar de maneira dinâmica. “Uma prática muito eficiente é ensinar o que aprendeu a outra pessoa, pois isso reforça a assimilação do conteúdo e ajuda a identificar lacunas no aprendizado”, destaca Daniel Reis.

6. Utilize plataformas digitais como um apoio

Com o apoio da tecnologia, estudar ficou mais eficiente, prático e dinâmico. Atualmente, há diversas opções de cursos que oferecem simulados, questões personalizadas e revisões de conteúdo. O coordenador do Estratégia Vestibulares reforça que a Inteligência Artificial tem se mostrado uma excelente ferramenta para mapear pontos fracos e redirecionar o foco dos estudos. “Essas plataformas são aliadas para otimizar o tempo e garantir uma preparação direcionada e atualizada”, aponta.

7. Planeje a última semana e o dia da prova

Nos dias que antecedem o exame, o foco deve ser na revisão com tranquilidade. De acordo com Daniel Reis, não é o momento de tentar aprender novos conteúdos. “É mais eficiente revisar os temas mais relevantes e ajustar a parte emocional. Também é fundamental planejar todos os detalhes do dia da prova, desde o transporte até a organização dos materiais necessários, para não haver imprevistos”, orienta o professor.

Por Juliana Oliveira