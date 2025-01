4 dicas para escolher a cerveja perfeita para o verão

Apaixonados pelo sol, calor, praia e churrasco, os brasileiros fazem do verão a oportunidade perfeita para reunir amigos e familiares para aproveitar os dias mais quentes do ano tomando uma boa cerveja. Com tantas opções disponíveis, escolher a opção perfeita pode ser tão sofisticado quanto a escolha de um vinho.

Por isso, Rodrigo Sawamura, gerente de cultura cervejeira da Estrella Galicia, compartilha 4 dicas práticas para tornar essa escolha mais fácil e certeira. Veja!

1. Harmonize com o cardápio

O primeiro passo é pensar no que será servido à mesa. Para aqueles que gostam de misturar sabores ao tradicional churrasco, agregando acompanhamentos como a batata-doce e o pimentão, e não abrem mão de franguinho, Rodrigo Sawamura recomenda uma cerveja do estilo Märzen, que combina toques tostados e caramelizados que equilibram os sabores e complementam os acompanhamentos.

Outra opção seria apostar em uma Lager, que traz leveza e refrescância ao paladar para contrapor as comidas mais pesadas, como as carnes vermelhas e opções mais gordurosas, típicas dos churrascos brasileiros.

2. Priorize cervejarias independentes

Para aqueles que buscam mais qualidade no sabor, o especialista indica a busca por cervejarias independentes que valorizam o cuidado e a qualidade a frente de volume de produção. “A independência permite às cervejarias tomarem suas decisões alinhadas com o propósito, sempre em busca de bebidas autênticas, com perfis sensoriais únicos e de alta qualidade”, destaca o sommelier.

Garrafas escuras protegem a cerveja da luz ultravioleta e evitam o desenvolvimento de sabores indesejados (Imagem: George Rudy | Shutterstock)

3. Cuide do armazenamento

A qualidade da cerveja também depende de como ela é armazenada e embalada. Rodrigo Sawamura recomenda optar por garrafas escuras ou latas, que protegem contra a luz ultravioleta e evitam o desenvolvimento de sabores indesejados, como o aroma conhecido como “lightstruck”.

Além disso, ele sugere verificar a data de fabricação e dar preferência às cervejas mais jovens, garantindo aromas e sabores mais frescos. “Uma dica extra é armazenar as garrafas em pé e evitar locais quentes. Essas práticas ajudam a manter a cerveja no auge de sua qualidade até o momento do brinde”, completa.

4. Preste atenção na temperatura ao servir

Apesar das altas temperaturas do verão brasileiro, o sommelier é categórico: nada de cervejas trincando. “Quando bebemos uma cerveja muito gelada, mascaramos os sabores e a qualidade daquela bebida. O ideal é manter as cervejas mais refinadas e, geralmente, mais alcoólicas entre 6 °C e 12 °C para aproveitar toda a sua complexidade”, finaliza.

Vale lembrar que, para aqueles que desejam aproveitar os dias mais quentes com moderação, as cervejas sem álcool podem ser uma excelente opção.

Por Gabriela Gimeses