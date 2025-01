7 riscos ao cortar o carboidrato da dieta

Uma alimentação equilibrada é essencial para a manutenção da saúde, e um dos macronutrientes mais importantes presentes na nossa dieta é o carboidrato. No entanto, muitas pessoas têm aderido à prática de cortar completamente o consumo dele em busca de uma perda rápida de peso.

A seguir, vamos discutir os riscos ao cortar o carboidrato da dieta e entender por que é importante manter esse nutriente essencial em nossa alimentação diária. Confira!

1. Falta de energia

Os alimentos fontes de carboidratos fornecem energia ao corpo. Ao cortá-los, o organismo pode enfrentar dificuldades em manter os níveis adequados para as atividades diárias.

“Esses alimentos são considerados como uma espécie de combustível para o organismo. Quando são queimados no nosso organismo por um processo metabólico, eles se transformam em água e gás carbônico e, com isso, liberam energia”, explica a nutricionista Natália Colombo.

2. Deficiência de fibra

Muitos carboidratos, como grãos integrais, são ricos em fibras. A restrição desses alimentos pode levar a problemas digestivos e constipação, uma vez que a fibra é essencial para a saúde intestinal.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

3. Perda de massa muscular

Os carboidratos desempenham um papel na preservação da massa muscular. Sua restrição pode resultar em uma diminuição da massa magra, o que é indesejável para muitas pessoas, principalmente para quem pratica atividade física.

“Ele [o carboidrato] é responsável por fornecer glicogênio muscular ao organismo, um combustível essencial para que haja energia durante todo o exercício, favorecendo a manutenção ou construção de massa magra e queima de gordura corporal”, explica Maristela Bassi Strufaldi, nutricionista e mestre em Ciências (Endocrinologia Clínica).

A ausência de carboidrato pode afetar a saúde mental (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

4. Efeitos mentais e emocionais

Muitas dietas eliminam os carboidratos da alimentação. Contudo, isso é uma atitude perigosa, pois, quando ele é retirado da dieta, a pessoa pode se sentir fraca e desanimada, sem energia para realizar as atividades do dia a dia.

“Além disso, o carboidrato é fundamental para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sem o carboidrato, a pessoa pode ter crises de ansiedade, compulsão alimentar, sintomas depressivos”, alerta Natália Colombo.

5. Desbalanço nutricional

Eliminar grupos alimentares, como os carboidratos, pode resultar em desequilíbrio de nutrientes essenciais, podendo afetar a saúde a longo prazo. “As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda, desde que consumido com moderação e na quantidade e da maneira certa”, ressalta Natália Colombo.

6. Má performance cognitiva

O cérebro depende de glicose para funcionar adequadamente. Restringir carboidratos pode afetar a cognição, o raciocínio e o foco, resultando em uma performance cognitiva inferior.

Ademais, conforme explica a nutricionista Fernanda Alves Dias, os açúcares e carboidratos mantêm o corpo ativo, pois fazem o papel de abastecer com energia nossas células. O cérebro, por exemplo, recebe apenas glicose (açúcar) como alimento. Por isso, é preciso manter a boa reposição deste nutriente, que seria em média de 55% a 60% da nossa base alimentar diária.

7. Insônia

Os carboidratos desempenham um papel importante na produção de serotonina, um neurotransmissor que contribui para a sensação de relaxamento e bem-estar, além de ser precursor da melatonina, o hormônio responsável pelo sono.Sem a ingestão adequada de carboidratos, a redução nos níveis de serotonina pode dificultar o relaxamento do corpo e prejudicar a qualidade do sono, aumentando as chances de insônia.