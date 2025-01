O sofá não é apenas um espaço confortável para relaxar e reunir a família, mas também desempenha um papel essencial na estética e funcionalidade de uma sala de estar, sendo muitas vezes o elemento central do ambiente. No entanto, para manter sua beleza e durabilidade ao longo do tempo, é fundamental adotar práticas de cuidado e manutenção adequadas.

“Pode passar despercebido à primeira vista, mas a poeira, migalhas, restos de comidas e manchas decorrentes de vários fatores podem, com o tempo, danificar o estofado de uma maneira irreversível”, relata a arquiteta Isabella Nalon, à frente do escritório que leva o seu nome. Segundo ela, os cuidados com o sofá são muito necessários, uma vez que contribui para a composição e o décor do ambiente.

Abaixo, confira 6 dicas de cuidados e limpeza para manter o sofá em bom estado!

1. Rotina de limpeza do sofá

Para a profissional, a rotina diária (ou semanal) é fundamental para a conservação do sofá, principalmente nos lares de quem conserva o hábito de fazer as refeições sentados sobre ele.

“Não deixar a sujeira acumular é o segredo. Nestes casos, eu indico o aspirador para uma limpeza com a frequência de duas vezes por semana. Capas, mantas e almofadas ajudam a proteger o sofá”, aconselha a arquiteta.

2. Tecidos práticos para a casa

O couro natural ou sintético é um dos tecidos mais resistentes e fáceis de limpar, além de promover alta durabilidade, sem a necessidade de cuidados intensos. “Sem contar que não absorvem sujeiras. Por isso, aconselho para quem gosta de passar bastante tempo no sofá”, explana a arquiteta.

O acquablock é outro tecido muito prático, uma vez que as manchas não aderem às fibras, impedindo que a poeira se acumule. Com sua experiência, Isabella Nalon costuma especificar sofás com esse material inteligente em casas situadas na orla do litoral, em áreas com piscina ou com crianças e pets.

“A lona não é muito convencional, mas também é um dos tecidos mais resistentes que podemos encontrar. Reconhecido por seu conforto, também gosto muito do suede, que é igualmente fácil para limpar e é longevo. Com esse efeito de camurça sintética, produzida com poliéster sem trama, a estética é linda e ainda evita o acúmulo de poeira”, relata.

3. Impermeabilização

Outra maneira de conservar o sofá é por meio de impermeabilização – zelo que coopera para dar vida longa ao tecido. Nesse processo realizado por uma empresa especializada é aplicado um produto, por meio de um pulverizador, que fecha as fibras do tecido, evitando a penetração de líquidos derramados, não deixando umedecer a superfície. “A impermeabilização previne as manchas e os maus odores. No caso de sofás usados, torna-se necessário efetuar a limpeza antes do procedimento”, comenta Isabella Nalon.

Cada empresa possui uma técnica e produto para a realização do trabalho. Portanto, é relevante entrar no detalhamento para escolher a metodologia a ser contratada. Vale lembrar que a atividade não altera a cor nem a textura do tecido e, depois de efetivado, deve-se aguardar entre duas e três horas para sentar-se novamente.

A limpeza profissional é importante para evitar danos ao sofá (Imagem: Julia Herman)

4. Limpeza profissional do sofá

Além da impermeabilização, empresas do mercado também executam a higienização. Por meio de produtos bactericidas e fungicidas, o sofá conta com a eliminação de microrganismos que se acumulam nas fibras do tecido e são prejudiciais à saúde.

“Os variados tipos de tecido se comportam de maneira diferente na hora da limpeza. Um produto aplicado de forma errada pode ocasionar uma grande dor de cabeça e um problema ainda mais difícil de ser solucionado. Por isso, sempre digo para meus clientes não se arriscarem em casa. Contratar um especialista é o melhor caminho”, salienta a arquiteta.

5. Limpeza de líquido e alimentos

As manchas são as maiores inimigas do sofá! No afã de tentar removê-las de forma rápida, o morador pode ser ‘premiado’ com grandes danos no móvel. O segredo é não permitir o acúmulo. Para contornar situações desagradáveis, duas medidas: um pano levemente úmido juntamente com algumas gotas de detergente neutro e, em alguns casos, uma escovinha de cerdas macias costuma ser eficaz.

Entretanto, nada de agir por impulso: Isabella Nalon orienta um teste em uma área cega do sofá para avaliar possíveis reações. “Em hipótese alguma utilize outro produto que não seja detergente neutro. Do contrário, o risco de avarias é grande”, acrescenta.

6. Residências com pets

Nas residências com os pets que estão acostumados a subir no sofá, é imprescindível uma limpeza assídua. A dica é evitar tecidos com texturas que desfiam facilmente ou com alta aderência aos pelos. Entre os acabamentos sugeridos, microfibra, poliéster e couro liso são fáceis de limpar e ainda melhor quando acompanhados por capas e mantas para auxiliar na conservação. “Caso o aspirador não seja suficiente para absorver os pelos, a fita adesiva é uma excelente aliada”, finaliza Isabella Nalon.

Por Karina Monteiro