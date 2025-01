4 dicas importantes para cuidar dos cabelos no verão

A estação mais quente do ano chegou, trazendo o momento ideal para aproveitar o sol, a praia e a piscina. No entanto, embora o verão seja ótimo para o lazer, a exposição ao sol sem os devidos cuidados, pode prejudicar a saúde dos fios. Para evitar danos, a hairstylist da Keune Haircosmetics, Marília Tambasco, explica os efeitos do sol na saúde do cabelo e lista 4 cuidados que são imprescindíveis para a época. Confira:

1. Utilize produtos com proteção UV

Quando falamos em proteção solar, é comum que as pessoas associem a cuidados com a pele. No entanto, assim como existem produtos específicos para proteger o rosto e o corpo, também há uma variedade de opções desenvolvidas para proteger os cabelos dos danos causados pelos raios UV. Marília Tambasco recomenda o uso de óleos, leave-ins e xampus e condicionadores que possuem tecnologias para a proteção solar.

Os óleos podem proporcionar uma nutrição perfeita para o verão, além de manter os fios macios, brilhosos e hidratados. Para cabelos que passaram por procedimentos químicos, a especialista indica xampus e condicionadores que prolongam a durabilidade da cor e atrasam o desbotamento.

2. Enxágue os fios após o banho de mar

O sal do mar e o cloro da piscina são grandes vilões para a saúde dos cabelos, especialmente quando combinados com a exposição solar. Eles provocam o ressecamento, o enfraquecimento e a opacidade dos fios. Por isso, é fundamental tomar alguns cuidados antes e depois do contato com essas águas.

Segundo a hairstylist Marília Tambasco, uma dica valiosa para quem não dispensa um bom mergulho é molhar os cabelos com água mineral depois de entrar na piscina ou no mar. Isso cria uma camada protetora nos fios, impedindo que absorvam o sal e o cloro, que podem danificar ainda mais a fibra capilar.

“Assim que sair da água, lave novamente os cabelos com a água limpa. Isso ajuda a remover qualquer resíduo de sal ou cloro e evita que eles se acumulem nos fios, prolongando os danos. Para finalizar, aplique um bom leave-in com proteção solar e hidratante”, recomenda Marília Tambasco.

Hidratar o cabelo regularmente ajuda a manter os fios macios, nutridos e saudáveis (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

3. Hidrate os cabelos diariamente

Após a exposição ao sol, é necessário recompor a hidratação que os fios perderam durante o dia. O uso de máscaras, xampus e condicionadores ricos em nutrientes é essencial para manter os cabelos macios, nutridos e saudáveis. Procure produtos que ofereçam uma nutrição intensa e que possuam ingredientes que penetrem profundamente nos fios, como os óleos naturais.

“Para cabelos que passaram por processos químicos ou possuem uma espessura média e grossa, é ainda mais importante optar por fórmulas que sejam ricas em proteínas e vitaminas. Esses componentes ajudam a proteger os fios, mantendo o equilíbrio da umidade, além de melhorar a penteabilidade e a resistência”, complementa a profissional.

4. Evite exposição solar no horário de pico

Os raios solares mais intensos são entre 10h00 da manhã e 16h00. Nesse período, a radiação UV é mais agressiva, aumentando o risco de ressecamento, desidratação e até a quebra dos fios. Por isso, evitar a exposição ao sol nos horários de pico é um dos cuidados essenciais para preservar os fios durante o verão.

A hairstylist ainda dá outra dica: “uma alternativa é proteger os cabelos com acessórios como chapéus, bonés e lenços, que ajudam a minimizar o impacto direto do sol. Com esses cuidados simples, é possível aproveitar o verão sem comprometer a saúde capilar”, finaliza.

Por Raeesah Salomão