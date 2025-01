5 dicas para deixar a casa mais moderna e tecnológica

A tecnologia é uma grande aliada para tornar a rotina mais simples e deixar a decoração mais moderna. Atualmente, é possível controlar e comandar – seja por voz, temporizador ou smartphone – aparelhos eletrônicos e outros itens nos mais variados ambientes de uma casa. Essa integração, além de conforto e segurança, ainda proporciona facilidade para tarefas do dia a dia.

Segundo as arquitetas Fernanda Hardt e Juliana Rinaldi, do escritório Mirá Arquitetura, com a tecnologia dá para comandar com o celular, ou com um único dispositivo, diversos itens de uma casa. “É possível controlar iluminação, som, ar-condicionado, câmeras, TV, cortinas e tudo o que envolve um aparelho eletrônico compatível ao sistema de automação”, exemplificam.

Confira as dicas das arquitetas para transformar sua casa em um lar mais tecnológico!

1. Materiais para modernizar a casa

Entre os principais itens utilizados para controlar a casa com tecnologia, estão: painel fixo, controle remoto, dispositivos móveis, notebooks, computadores, Smart Home, sistema Wi-Fi, câmeras de segurança, sensor remoto e controle de luz.

Fernanda Hardt e Juliana Rinaldi alertam que os materiais, desde a fiação até os eletrônicos, devem ser de boa qualidade. “Esse cuidado faz com que o cliente garanta durabilidade e qualidade para o sistema”, esclarecem as arquitetas.

2. Benefícios do uso da tecnologia

Para a técnica de design de interiores Lorena Oliveira, os principais benefícios do uso da tecnologia em uma casa são conforto, segurança e economia. “Conforto, pois você poderá criar e comandar as programações de cada ambiente. Segurança, pois você poderá controlar a residência não importa de onde esteja. Economia, pois a automação consegue mostrar onde ocorrem os maiores gastos de energia, possibilitando que você os contenha”, explica.

É possível automatizar apenas alguns pontos da casa (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

3. Deixe sua casa mais tecnológica sem gastar muito

Apesar de não ser um processo muito barato, ainda é possível economizar dinheiro no momento de automatizar a casa. Para isso, o recomendado é não aplicar a tecnologia em todos os ambientes. “Se considerar somente o som e a iluminação, o cliente já terá uma ótima experiência de automação. Além disso, o investimento já cairá consideravelmente”, evidenciam Fernanda Hardt e Juliana Rinaldi.

4. Cuidados importantes

Apesar de toda a facilidade oferecida pela integração dos diversos sistemas de uma casa, alguns cuidados são essenciais. “É necessário saber quais itens serão automatizados para ver a compatibilidade com os produtos. Por exemplo, não são todas as máquinas de ar-condicionado que podem receber o sistema integrado da automação”, explicam Fernanda Hardt e Juliana Rinaldi.

As arquitetas acrescentam que, no caso do som e da iluminação, “é preciso passar um cabeamento especial logo no início da obra”. Por isso, elas recomendam fazer uma lista com todos os aparelhos e os itens da casa que você deseja automatizar, pois facilita o andamento da obra e a compra correta dos equipamentos.

5. É importante ter a ajuda de um especialista

Atualmente, existem aparelhos eletrônicos, como o Smart Home, que possibilitam gerenciar alguns elementos da casa. “Entretanto, eles são muito mais simples do que fazer um projeto com um especialista que proporciona infinitas possibilidades de automação para a casa”, ressaltam as arquitetas.

Além disso, elas lembram a importância de um profissional capacitado. “É fundamental contratar um bom profissional tanto para que tenha uma boa orientação na hora da escolha de quais itens farão parte da automação quanto na hora da execução e configuração do sistema”, finalizam.