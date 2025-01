3 tendências de moda festa para 2025

A moda festa de 2025 chega vibrante, ousada e com um forte senso de individualidade, refletindo o desejo por celebração, estilo e autocuidado. À frente dessa tendência, a estilista Bianca Passuello, nome por trás do ateliê BPassuello, que já foi capa da revista Constance Zahan e vestiu nomes como Paula Fernandes e Paloma Tocci, revela as principais apostas deste ano, destacando o equilíbrio entre sofisticação, conforto e um olhar atento à sustentabilidade.

1. Cores que inspiram e energizam

Segundo a estilista Bianca Passuello, para as paletas de 2025, as cores transitam entre o romântico, o ousado e o contemporâneo. Os tons pastéis profundos, como lavanda, pêssego-queimado, azul-suave e amarelo-manteiga ganharão destaque. Eles “oferecem uma estética romântica e atemporal, mas com profundidade e modernidade”, explica.

Para as fashionistas mais ousadas, os verdes cítricos, pinks vibrantes e amarelos elétricos chegam com força. “O neon traz uma alegria contagiante para as produções, perfeito para quem não tem medo de ousar e brilhar.”

Já os tons terrosos e mocha mousse, como bege, terracota e verde-musgo, são ideais para eventos intimistas, reforçando a conexão com a natureza e bem-estar. “O marrom é a estrela de 2025, com destaque especial para o ‘mocha mousse’, que traduz modernidade e sofisticação em uma só cor“, afirma Bianca Passuello.

2. Silhuetas e estilos inovadores

A moda festa de 2025 inclui cortes assimétricos em vestidos e blazers, bem como cinturas mais baixas e volumes laterais (Imagem: Divulgação Bianca Passuello)

A moda festa deste ano é marcada por um equilíbrio entre modernidade, conforto e responsabilidade. Cortes assimétricos em vestidos e blazers serão tendência, enquanto cinturas mais baixas e volumes laterais revisitam a elegância medieval.

“A moda consciente está em alta, e tecidos ecológicos, como algodão orgânico e fibras recicladas, estarão no centro das criações. Hoje, estilo e sustentabilidade caminham juntos”, enfatiza Bianca Passuello.

Bordados, rendas e técnicas de upcycling também estarão em evidência, trazendo exclusividade e história para cada peça. Para a estilista, a dica é reaproveitar rendas de vestidos antigos ou usar detalhes com memórias especiais. “Essa é uma forma incrível de transformar algo clássico em contemporâneo e cheio de personalidade”, completa.

3. Acessórios para complementar o look

Peças grandes, brincos exagerados e colares em camadas são destaques quando o assunto é acessório (Imagem: Divulgação Bianca Passuello)

Os acessórios continuam com um papel de protagonista na composição dos looks de festa em 2025. As Joias Statement, peças grandes, brincos exagerados e colares em camadas, são o grande destaque. “A tendência do surrealismo e o estilo sereismo são um toque de fantasia e diversão para as joias”, revela Bianca Passuello. Falando em bolsas, modelos geométricos e ousados, como clutches em formatos inovadores, serão a escolha perfeita para quem busca elegância e originalidade.

“2025 será o ano de celebrar a individualidade, unindo a energia das cores, a ousadia dos cortes e a responsabilidade sustentável. A moda festa convida cada pessoa a ser única e a aproveitar cada celebração com estilo e confiança”, finaliza Bianca Passuello.

Por Gabriela Gimenes