6 dicas eficazes para ler mais livros em 2025

No início do ano, novas metas começam a ser traçadas e colocadas em prática, como se matricular na academia, economizar dinheiro, melhorar os hábitos alimentares. E, em meio aos objetivos, é recorrente o interesse em ler mais livros.

“Além de contribuir para a compreensão textual, o enriquecimento de vocabulário e o aprimoramento da escrita, a leitura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da empatia, da compreensão do mundo e do senso crítico”, diz Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.

Porém, inserir a literatura na rotina nem sempre é tarefa fácil. Dados da última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, revelaram que o país perdeu 7 milhões de leitores nos últimos quatro anos, considerando diferentes faixas etárias, classes sociais e níveis de escolaridade. Entre as razões para não ler, estão falta de tempo e preferência por outras atividades, como utilizar redes sociais.

“Tal como o hábito de praticar atividades físicas, a leitura é uma habilidade que precisa ser construída e exercitada”, explica Laura Vecchioli do Prado. Segundo ela, esse hábito pode ser cultivado aos poucos. “Nem sempre abrir um livro será a primeira opção que virá à mente, mas podemos insistir de pouquinho em pouquinho até que essa ação se torne uma prática comum no dia a dia”, recomenda.

Por isso, Laura Vecchioli do Prado lista 6 dicas eficazes que vão contribuir para o desenvolvimento do hábito da leitura em 2025. Confira!

1. Escolha livros que realmente te interessam

Pense em temas ou gêneros que você gosta de consumir em outros tipos de mídia. Se costuma ver filmes de suspense, por exemplo, uma dica é começar por livros da mesma categoria. Esse filtro poderá tornar a leitura mais envolvente e fazer com que deixe de ser encarada como uma obrigação.

2. Reserve um tempo diário para ler

Que tal separar alguns minutos por dia para a leitura antes de dormir ou ao acordar? Essa é uma atividade propícia para relaxar e pode ser uma alternativa interessante ao uso de celular e outras telas. Não precisa ser muito tempo: 10 minutos já bastam para começar; o importante é tentar manter a regularidade, pois ela ajuda a transformar esses momentos em hábito.

Manter um livro próximo ajuda a manter o hábito de leitura em momentos ociosos (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

3. Carregue um livro sempre com você

Ter um livro físico ou um e-book sempre à disposição é uma boa forma de garantir alguns parágrafos ou páginas de leitura. Assim, você pode aproveitar momentos ociosos, como filas, viagens de ônibus ou pausas no trabalho.

4. Fique longe do celular

Se possível, deixe o aparelho em outro ambiente, para evitar interrupções. Caso ele seja sua plataforma de leitura, uma dica é silenciar as notificações e se comprometer a não checar outros aplicativos durante os minutos em que estiver lendo.

5. Estabeleça metas realistas

Defina pequenos objetivos, como ler 3 páginas por dia, terminar um capítulo por viagem de metrô ou reservar 10 minutos de leitura antes de dormir. Com o tempo, você pode aumentar a meta, conforme a sua rotina, o que deve funcionar como um estímulo, já que a sensação de progresso em nossos hábitos costuma ser motivadora.

6. Participe de grupos de leitura ou clubes do livro

Ler não precisa ser uma atividade solitária. Reunir-se com outras pessoas para trocar ideias e recomendações torna o processo mais social e divertido.

Por Mariany Bittencourt