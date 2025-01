5 atitudes consideradas maus-tratos contra os animais

Assegurar o bem-estar dos animais de estimação é indispensável para que eles tenham uma vida saudável, plena e protegida. Pequenos descuidos ou atitudes que parecem inofensivas podem impactar negativamente a qualidade de vida deles e, em alguns casos, são considerados maus-tratos.

No Brasil, maus-tratos aos animais é crime, conforme a Lei 9.605/98 art.32: “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa”.

Abaixo, a veterinária Monique Rodrigues, CEO da Clinicão, lista cinco atitudes que podem configurar crime de maus-tratos. Confira!

1. Deixar o animal sozinho por muito tempo

É comum alguns tutores viajarem por vários dias, deixando bebedouros eletrônicos e ração no potinho para o animal se alimentar sozinho. Contudo, gatos e cachorros se apegam bastante aos humanos, sentem saudade e sofrem com a ausência, podendo ficar sem se alimentar durante esse período. A solidão pode causar estresse e até acidentes domésticos. Por isso, durante viagens, é recomendado contratar alguém para cuidar do animal.

2. Passear na rua em dias muito quentes

As patas dos cães são extremamente sensíveis e, durante os dias mais quentes do ano, muitos tutores costumam levar seus pets para passeios ao ar livre. No entanto, sem os cuidados adequados, o calor intenso das calçadas e do asfalto pode causar sérias lesões nas patinhas dos animais.

3. Tratar os animais como brinquedos

Animais são seres vivos e, como todos os outros, sentem dor, fome, frio e desenvolvem sentimentos por aqueles que convivem. Às vezes, o tutor resolve brincar com o pet de forma perigosa, como o jogando de locais altos para testar seus reflexos, deixando as crianças baterem, arrastarem ou sacudirem o animal e, em alguns casos, até o pintando com tinta spray não apropriada. Tudo isso causa dor e danos à saúde física e psicológica do animal, que tende a ficar mais agressivo e arisco.

Os animais que ficam em área externa devem ter uma casinha para os proteger (Imagem: Nine Nine | Shutterstock)

4. Dormir ao ar livre

Deixar o animal dormir fora de casa, acorrentado ou exposto a temperaturas extremas, pode impactar na saúde física e mental deles. Para aqueles que ficam do lado externo, o ideal é optar por uma casinha ou um ambiente controlado, que mantenha uma temperatura amena e o proteja do sol e da chuva.

5. Abandono

O abandono de animais é considerado crime no Brasil. Todavia, segundo o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo (IMVC), cerca de 30,2 milhões de cães e gatos estão em situação de abandono no país. O dado é alarmante para a sociedade brasileira, pois animais em situação de rua trazem diversos riscos para o cotidiano, como a proliferação de zoonoses (doenças infecciosas e contagiosas transmitidas dos bichos para os humanos), acidentes de trânsito e ataques de animais assustados.

Por Marcelo Moreira