5 filmes de Walter Salles que vale a pena assistir

Walter Salles é um dos mais renomados cineastas brasileiros, reconhecido por sua sensibilidade em explorar temas humanos e culturais com profundidade. Com uma carreira repleta de obras marcantes, ele é celebrado tanto no Brasil quanto no exterior. Sua filmografia ganhou ainda mais destaque recentemente, com o longa ‘Ainda Estou Aqui’, indicado ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

A seguir, confira cinco filmes de Walter Salles indispensáveis para quem deseja conhecer mais do trabalho do diretor!

1. Terra estrangeira (1995)

Em ‘Terra estrangeira’, Paco e Alex enfrentam os desafios emocionais de estar em outro país (Imagem: Reprodução digital | RioFilme)

O drama é carregado de melancolia e explora a sensação de desenraizamento e busca por identidade em meio a crises pessoais e políticas. O filme se passa no início dos anos 1990, em um Brasil marcado pela instabilidade econômica e pelo Plano Collor, que congelou os ativos financeiros da população.

A história acompanha Paco (Fernando Alves Pinto), um jovem paulista que, após a morte de sua mãe, decide deixar o Brasil em busca de uma nova vida em Portugal. Com pouco dinheiro, ele aceita entregar uma misteriosa encomenda para um contrabandista em Lisboa.

Lá, ele conhece Alex (Fernanda Torres), uma brasileira exilada que também enfrenta desafios emocionais e sociais em terra estrangeira. Unidos por suas perdas e desilusões, Paco e Alex embarcam em uma jornada de incertezas, amor e perigos.

2. Central do Brasil (1998)

O filme ‘Central do Brasil’ acompanha Dora e Josué por uma viagem emocionante ao sertão do Brasil (Imagem: Reprodução digital | EUROPA FILMES)

O filme acompanha a jornada de Dora (Fernanda Montenegro), uma professora aposentada que ganha a vida escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Após um trágico acidente que deixa Josué (Vinícius de Oliveira), um menino de 9 anos, órfão, Dora, relutante no início, decide ajudá-lo a encontrar o pai, que supostamente vive no interior do Brasil.

Enquanto atravessam o sertão em busca do paradeiro do pai de Josué, Dora e o garoto desenvolvem uma conexão profunda e transformadora. Ao longo do caminho, ambos enfrentam desafios emocionais e sociais. A atuação de Fernanda Montenegro rendeu a ela a indicação ao Oscar de Melhor Atriz, tornando-a a primeira atriz brasileira a ser indicada na categoria.

3. Abril despedaçado (2001)

Em ‘Abril despedaçado’, Tonho quer fugir da tradição de violência do lugar em que mora (Imagem: Reprodução digital | VideoFilmes)

O longa é uma adaptação livre do romance homônimo de Ismail Kadaré, ambientado no sertão brasileiro no início do século XX. A trama gira em torno de Tonho (Rodrigo Santoro), um jovem que vive com sua família sob a sombra de uma antiga tradição de vingança entre clãs rivais. Depois que seu irmão mais velho é morto, ele é pressionado pelo pai a vingar a morte, mesmo sabendo que isso provavelmente custará sua vida.

No entanto, Tonho começa a questionar essa cultura de violência e se encontra dividido entre cumprir o dever imposto por sua família e a vontade de buscar um futuro diferente. Quando uma trupe de artistas itinerantes cruza seu caminho, ele experimenta pela primeira vez uma nova perspectiva de liberdade e possibilidades. Com uma narrativa poética e visualmente deslumbrante, o filme aborda temas como honra, destino, tradição e o desejo de romper com ciclos de violência.

4. Diários de motocicleta (2004)

‘Diários de motocicleta’ é baseado nos diários escritos por Ernesto “Che” Guevara e Alberto Granado (Imagem: Reprodução digital | Diaphana Films)

O filme é um drama biográfico baseado nos diários de viagem de Ernesto “Che” Guevara e de seu amigo Alberto Granado. A história acompanha a jornada dos dois jovens pela América do Sul em 1952, antes de Guevara se tornar o icônico líder revolucionário.

Na viagem, que começa como uma aventura em busca de diversão, eles enfrentam desafios que os levam a um profundo entendimento das desigualdades sociais e econômicas que afligem o continente. A experiência transforma suas visões de mundo, moldando a trajetória futura de Che.

5. Linha de passe (2008)

Em ‘Linha de passe’, Cleuza luta para sustentar os quatro filhos e ajudá-los a realizar seus sonhos (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

O filme acompanha a vida de Cleuza (Sandra Corveloni), uma mãe solteira que luta para sustentar seus quatro filhos na periferia de São Paulo. Cada um dos filhos enfrenta seus próprios desafios: Dario (Vinícius de Oliveira) sonha em ser jogador de futebol, Dênis (João Baldasserini) trabalha como motoboy para sustentar seu filho, Dinho (José Geraldo Rodrigues) busca refúgio na religião, e Reginaldo (Kaique de Jesus Santos) tenta encontrar seu pai ausente.

O filme explora a dinâmica familiar, os sonhos frustrados e as dificuldades de viver na desigualdade social das grandes cidades, retratando com sensibilidade as lutas pessoais e coletivas desses personagens. Ao longo da história, a trama oferece um olhar intimista sobre as esperanças e desafios enfrentados por uma família que busca um futuro melhor.