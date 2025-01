6 dicas de Feng Shui para equilibrar as energias da cozinha

A cozinha é um dos espaços mais importantes da casa, representando não apenas um local de preparo de alimentos, mas também um centro de energia vital, segundo o Feng Shui. Essa filosofia milenar associa a cozinha à prosperidade e ao bem-estar dos moradores, destacando que o equilíbrio energético do ambiente é fundamental para promover harmonia e fluidez nas relações.

Assim, seguindo os princípios dessa técnica milenar chinesa e as orientações de Cris Paola, neuroarquiteta e especialista em Feng Shui, pequenas mudanças podem transformar a energia da cozinha, aumentando a sensação de acolhimento e abrindo caminho para a prosperidade em diversas áreas da vida.

“Com ajustes pontuais, que vão desde a organização dos eletrodomésticos até o uso das cores certas, o Feng Shui traz soluções simples e eficazes para criar uma cozinha funcional e cheia de boas vibrações”, comenta.

Abaixo, Cris Paola lista 5 dicas sobre como organizar a cozinha de acordo com o Feng Shui. Confira!

1. Posição de comando

No Feng Shui, a posição de comando é um dos fundamentos mais importantes. Isso significa que quem está cozinhando deve ter uma visão clara de quem entra e sai do ambiente. “Evite que o fogão fique de costas para a porta de entrada da cozinha. Caso isso não seja possível, instale um espelho na frente do fogão ou utilize um filme reflexivo na tampa de vidro para solucionar o problema”, orienta Cris Paola.

Ela explica que, durante o preparo das refeições, as energias e sentimentos de quem cozinha são transferidos para o alimento. Estar de costas para a entrada pode gerar desconforto e surpresa, o que impacta diretamente na energia depositada. Por isso, é importante garantir que a pessoa esteja no controle da situação e em um estado emocional positivo.

Isso porque, ela explica, quando somos surpreendidos, de maneira agradável ou desagradável, essa surpresa é caracterizada por uma reação fisiológica breve que ocorre após um acontecimento não esperado e isso, segundo os chineses, não é benéfico para quem está preparando o alimento.

2. Atenção especial ao fogão

Considerado o elemento central da cozinha no Feng Shui, o fogão é associado à prosperidade e à ativação de abundância. O eletrodoméstico representa a área de fogo e, portanto, a ativação natural de energia na área financeira.

Por isso, é crucial mantê-lo limpo e com todos os queimadores em perfeito funcionamento. “Outra dica valiosa é posicionar um espelho próximo ao fogão para refletir suas bocas. Isso simboliza a multiplicação das oportunidades financeiras e dos ganhos”, explica Cris Paola.

3. Equilíbrio entre os elementos

A disposição do fogão e da pia é outro aspecto fundamental. No Feng Shui, o elemento fogo (fogão) e o elemento água (pia) são opostos, e não devem estar lado a lado, já que a água apaga o fogo, prejudicando a energia financeira do ambiente.

“Se não for possível separá-los, insira elementos de madeira entre os dois, como tábuas de corte penduradas como elementos de decoração, colheres de pau em um pote entre eles, ou itens decorativos feitos do material madeira. A madeira atua como um elemento de equilíbrio, harmonizando a relação entre a água e o fogo”, recomenda a especialista.

O uso de plantas pode ajudar a purificar a energia da cozinha (Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Hamilton Penna)

4. Evite a energia do descarte

Lixeiras próximas ao fogão devem ser evitadas, já que a energia do descarte pode interferir na energia positiva do preparo dos alimentos. Como alternativa, Cris Paola sugere trazer vida para o ambiente com fruteiras ou vasos de plantas naturais. “Frutas em abundância simbolizam vitalidade, enquanto plantas purificam a energia do espaço e promovem um ambiente mais harmonioso”, completa.

5. Cores da cozinha

Ao escolher as cores para a cozinha, Cris Paola sugere optar por tons pastéis ou neutros como base, com toques de cores vibrantes em pontos estratégicos. “O branco é uma escolha bastante comum para cozinhas, mas não é uma exigência. O fundamental é que o ambiente transmita sempre uma sensação de limpeza e organização. Além disso, o branco contribui para uma energização positiva no espaço”, destaca.

Para complementar, toques de outras cores podem ser inseridos de acordo com o estilo dos moradores e a decoração da casa. Tons de amarelo, por exemplo, representam alegria e vitalidade, enquanto o preto, em detalhes, confere sofisticação e estabilidade.

6. Organização da cozinha

A organização do espaço é igualmente importante. Panelas com restos de comida no fogão, louça acumulada na pia ou utensílios espalhados devem ser evitados. Restos de alimentos, migalhas e sujeiras devem ser limpos imediatamente.

“Uma cozinha limpa e organizada cria um ambiente convidativo e acolhedor, favorecendo a circulação de boas energias. Isso não só impacta o bem-estar e a saúde dos moradores, como também fortalece a prosperidade e a harmonia familiar”, conclui Cris Paola.

Por Heloisa Vieira