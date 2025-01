5 lançamentos imperdíveis da Netflix em fevereiro de 2025

Em fevereiro de 2025, a Netflix traz uma série de lançamentos emocionantes para os seus assinantes. A comédia “Meio Grávida” promete risadas com a história de Lainy, que finge uma gravidez para enfrentar desafios pessoais. Para os românticos, o dorama “Um Amor de Cinema” conta uma história de amor e os desafios da indústria cinematográfica. A série “Zero Day”, por sua vez, tem uma trama tensa sobre um ataque cibernético devastador e as intrigas envolvidas em sua investigação.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix em fevereiro de 2025!

1. Meio grávida (05/02)

Em ‘Meio grávida’, Lainy toma a decisão impulsiva de forjar uma gravidez (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A comédia gira em torno de Lainy (Amy Schumer), uma professora de inglês que vive um momento complicado em sua vida. Desejando ser mãe e construir a própria família, ela toma a decisão impulsiva de simular uma gravidez, recorrendo a uma barriga falsa.

No entanto, isso a coloca em diversas situações hilárias e embaraçosas, principalmente quando ela conhece o homem dos seus sonhos, complicando ainda mais a trama que ela criou. No meio das mentiras e confusões, Lainy acaba aprendendo lições importantes sobre autoconfiança e autenticidade.

2. Sintonia – 5ª temporada (05/02)

A última temporada de ‘Sintonia’ traz o desfecho da história de Nando, Rita e Doni (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A aclamada produção retorna para sua quinta e última temporada, encerrando a trajetória de Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê). Os novos episódios se passam quatro anos após os acontecimentos anteriores.

Nando se arrisca em um plano ousado para conquistar sua liberdade, enquanto Rita enfrenta os desafios de sua recém-conquistada carreira como advogada. Doni, por sua vez, lida com uma visita inesperada que pode impactar o futuro da VA Records. Com escolhas difíceis pela frente, o vínculo entre os três é colocado à prova no desfecho dessa emocionante história.

3. The Witcher: sereias das profundezas (11/02)

Em ‘The Witcher: sereias das profundezas’, Geralt investiga ataques a marinheiros por criaturas aquáticas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A animação é um spin-off da renomada franquia de jogos ‘The Witcher’ e inspirado no conto ‘Um Pequeno Sacrifício’, de Andrzej Sapkowski. A trama acompanha Geralt, contratado para investigar ataques misteriosos contra marinheiros, provocados por criaturas aquáticas.

Enviado para enfrentar essa nova ameaça, ele se vê no centro de um conflito que pode desencadear uma guerra entre a humanidade e os seres do mar. A história revela as tensões antigas entre as duas civilizações, colocando em risco o equilíbrio entre terra e oceano.

4. Um amor de cinema (14/02)

Em ‘Amor de cinema’, Kim Moo Bi e Choi Woo Yeon enfrentam diversos desafios para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama acompanha Kim Moo Bi (Park Bo-young), uma assistente de direção que tem o sonho de seguir os passos de seu pai, um cineasta experiente, e se tornar diretora de filmes. Durante sua jornada, ela cruza o caminho de Choi Woo Yeon (Choi Woo-sik), um apaixonado crítico de cinema, e os dois iniciam um romance breve, mas intenso.

Anos depois, o destino os reconecta, e juntos eles enfrentam desafios pessoais e profissionais enquanto tentam retomar seu relacionamento e alcançar seus objetivos no mundo do cinema. A trama mistura romance e comédia, explorando as complexidades das relações e como o passado influencia o futuro.

5. Zero Day (20/02)

Na série ‘Zero Day’, George Mullen e Evelyn Mitchell investigam as causas de um ataque cibernético catastrófico (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A trama acompanha o ex-presidente dos Estados Unidos, George Mullen (Robert De Niro), e a atual presidente Evelyn Mitchell (Angela Bassett), que juntos lideram uma comissão encarregada de investigar um catastrófico ataque cibernético que causou milhares de mortes e mergulhou o país em um estado de caos.

Enquanto desvendam uma rede de mentiras, ambos enfrentam dilemas éticos e jurídicos, tentando separar a verdade de uma realidade cheia de conspirações e manipulações. A narrativa questiona até que ponto a verdade pode ser distorcida e os sacrifícios necessários para garantir a segurança nacional.