9 diferenças entre as raças beagle e basset hound

Embora beagles e basset hounds possam parecer semelhantes à primeira vista, essas duas raças possuem características muito distintas que vão além da aparência física. São cachorros de caça com faro apurado e personalidade encantadora, mas cada um tem traços únicos que influenciam comportamento, necessidades e até o tipo de interação com seus tutores.

Saber diferenciar essas raças é fundamental para escolher o cachorro mais adequado ao estilo de vida de cada família e garantir que ele receba os cuidados específicos de que precisa. Por isso, abaixo, confira as principais diferenças entre o beagle e o basset hound!

1. Origem e história

Os beagles surgiram no Reino Unido no século XIX, criados para caçar lebres devido à sua agilidade, resistência e faro excepcional. Essa origem explica seu comportamento ativo e curioso, típico de cachorros farejadores.

Os basset hounds, por outro lado, são oriundos da França, onde foram desenvolvidos para caçar coelhos em terrenos acidentados. Seu corpo robusto e pernas curtas permitiam que rastreassem as presas de forma precisa, mesmo em locais de difícil acesso.

2. Tamanho e peso

Os beagles são cachorros de porte médio, medindo entre 33 e 41 cm de altura e pesando de 9 a 11 kg. Eles têm um corpo mais compacto e equilibrado. Por outro lado, os basset hounds, apesar de serem mais baixos, com altura de 28 a 38 cm, são muito mais pesados, pesando entre 20 e 29 kg. Essas características contribuem para seu visual robusto e a movimentação mais lenta.

3. Estrutura corporal

O corpo do beagle é proporcional e musculoso, com pernas que facilitam a corrida e a agilidade. Os basset hounds, por sua vez, têm um corpo longo e arredondado, com pernas curtas que são resultado de uma condição genética chamada acondroplasia. Essa característica, embora não comprometa sua funcionalidade, limita sua velocidade e faz com que seus movimentos sejam mais cuidadosos.

O beagle tem orelhas longas, caídas e levemente arredondadas (Imagem: kobkik | Shutterstock)

4. Orelhas e cabeça

As orelhas do beagle são longas, caídas e levemente arredondadas, complementando sua expressão amigável. O basset hound tem orelhas extremamente longas e macias, que frequentemente tocam o chão enquanto ele fareja, ajudando a capturar odores. A cabeça do basset também é mais larga e marcada por rugas, enquanto o beagle tem um rosto mais liso e refinado.

5. Pelagem e padrões de cor

Ambas as raças possuem pelagem curta e densa, mas diferem nos padrões de cor. Os beagles frequentemente apresentam combinações tricolores (preto, branco e marrom) ou bicolores. Os basset hounds também podem ser tricolores, mas é mais comum encontrá-los em padrões bicolores, como marrom e branco ou vermelho e branco.

6. Temperamento e comportamento

Os beagles são conhecidos por serem cães extremamente ativos, brincalhões e curiosos. Eles adoram explorar e demandam muita interação com os tutores. Já os basset hounds têm um temperamento mais calmo, sendo frequentemente descritos como teimosos e independentes. Ambos são afetuosos e sociáveis, mas enquanto o primeiro busca mais estímulos físicos, o segundo prefere um ritmo de vida mais tranquilo.

O basset hound gosta de passeios curtos e momentos relaxantes (Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock)

7. Necessidades de exercício

Por serem mais enérgicos, os beagles precisam de exercícios diários intensos, como caminhadas longas, corridas ou brincadeiras que estimulem seu faro e agilidade. Os basset hounds, por outro lado, exigem menos atividade física, contentando-se com passeios curtos e momentos de relaxamento.

8. Saúde e cuidados específicos

Os beagles têm uma expectativa de vida de 12 a 15 anos e, apesar de serem relativamente saudáveis, podem apresentar problemas como displasia de quadril e epilepsia. Os basset hounds vivem de 10 a 12 anos e são mais suscetíveis a problemas de coluna devido ao formato do corpo, além de infecções de ouvido por causa das orelhas longas.

9. Habilidades olfativas

Ambas as raças possuem faro apurado, mas o basset hound é considerado um dos melhores farejadores do mundo, ficando atrás apenas do bloodhound. Ele é capaz de rastrear cheiros com precisão por longas distâncias. O beagle também tem um olfato excepcional, mas sua curiosidade e agilidade o tornam mais versátil em diferentes situações de caça e detecção.