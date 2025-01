A apenas 50 minutos de carro de Recife, Porto de Galinhas tem paisagens naturais de tirar o fôlego, como suas famosas piscinas naturais de águas cristalinas em meio aos corais e repletas de peixes. O destino compreende 18 km de praias de areia branquinha, cada uma com um perfil diferente. Para visitar todas elas, uma ótima opção é o passeio de buggy “ponta a ponta”, que vai do Pontal de Maracaípe a Muro Alto.

Porto de Galinhas também chama a atenção por ser um local muito seguro e organizado. Entre um passeio e outro, vale curtir o agito da Vila de Porto de Galinhas. Com um clima descontraído, reúne vários restaurantes e lojas de artesanato e souvenirs.

Abaixo, confira 4 praias incríveis para conhecer em Porto de Galinhas!

1. Praia da Vila de Porto de Galinhas

Junto à vila, é a praia mais badalada do destino. A uma curta distância da areia estão as famosas piscinas naturais de Porto de Galinhas, formadas pelos recifes de corais, onde você pode chegar em um passeio de jangada.

2. Pontal de Maracaípe

No encontro do rio Maracaípe com o mar, essa praia guarda bancos de areia fofinha que mudam com o vento, água morna e cristalina, recifes de corais e piscinas naturais pertinho da orla.

A Praia do Cupe tem piscinas naturais repletas de peixes (Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock)

3. Praia do Cupe

No Pontal do Cupe, há recifes a poucos passos da orla que, na maré baixa, formam piscinas naturais repletas de peixes.

4. Muro Alto

Muito tranquila, Muro Alto tem um visual único: um paredão de pedras e corais a cerca de 150 metros da faixa de areia bloqueia as ondas do mar e forma ali uma enorme piscina natural.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem