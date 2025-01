Veja como o pilates ajuda a preparar o corpo para o Carnaval

O Carnaval é uma verdadeira maratona para o corpo, com horas de dança, desfile e bastante energia. Para encarar a folia com disposição e evitar o desgaste, muitos investem em práticas que fortalecem o físico e proporcionam equilíbrio. Uma delas é o pilates, que se destaca por preparar o corpo de forma funcional, deixando-o mais resistente e alinhado para os desafios da época.

Isso porque os exercícios de pilates são a chave para garantir vitalidade, força, flexibilidade, equilíbrio e controle corporal. Com a prática semanal, você evita o cansaço excessivo, melhora a resistência e garante um desempenho de tirar o fôlego nas ruas.

E, para isso, é só investir em exercícios como o “círculo de perna” e movimentos de coluna, como “rolamento para frente” ou “elevação de quadril”, eficazes para melhorar a mobilidade das articulações, principalmente dos quadris, joelhos e ombros. Além disso, exercícios de alongamento dinâmico, como “the saw” ou “spine twist“, também ajudam a melhorar a mobilidade da coluna vertebral.

“O pilates trabalha com exercícios que ativam os músculos de forma funcional e equilibrada, tonificando e definindo o corpo. Isso é particularmente útil para quem vai usar fantasias, já que a prática fortalece o core, melhora a postura e ajuda a sustentar o corpo de forma mais eficiente, garantindo que a pessoa se mova com mais fluidez e sem desconforto”, explica Danielle Xavier, fisioterapeuta e instrutora na Pure Pilates.

Primeiras mudanças no corpo

Lembrando que, para ter um bom desempenho, seja na avenida ou na rua, os exercícios devem ser iniciados pelo menos um mês antes, dependendo da frequência do aluno nas aulas e do esforço individual. A melhora na postura, da flexibilidade e do tônus muscular são as primeiras mudanças perceptíveis.

Importância da respiração

Um ponto crucial para aproveitar melhor os desfiles se refere à respiração, que pode ser uma grande aliada. Muito trabalhada no método pilates, costuma ajudar a aliviar o estresse físico e mental, as tensões musculares e gerar uma sensação de bem-estar e leveza.

O pilates pode ser praticado em casa ou em estúdios especializados (Imagem: Photology1971 | Shutterstock)

Como praticar pilates

Segundo Danielle Xavier, é possível praticar pilates em casa com o auxílio de vídeos ou materiais que guiem a execução dos exercícios. No entanto, para quem busca uma prática mais personalizada e orientada, um estúdio especializado é uma excelente opção, pois oferece um ambiente controlado, com equipamentos adequados e a orientação de um profissional capacitado. Isso, por sua vez, pode otimizar os resultados e garantir maior segurança, principalmente para quem tem lesões ou objetivos específicos.

Pilates e outras atividades físicas

Para quem não é muito adepto à academia, a dança complementa a fluidez e a coordenação, enquanto a musculação fortalece grupos musculares específicos. O pilates contribui com estabilidade, flexibilidade e alinhamento postural, o que ajuda a melhorar o desempenho nessas outras práticas, além de prevenir lesões.

O pilates foca a resistência muscular de forma progressiva, especialmente o fortalecimento do core (abdômen, costas e quadril), o que ajuda a manter a postura e a estabilidade por longos períodos. Ao melhorar a resistência muscular, o corpo estará preparado para suportar o esforço físico intenso e prolongado de atividades de horas, como o desfile ou os bloquinhos durante o Carnaval.

