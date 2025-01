BBB 25: 7 curiosidades sobre Vitória Strada e Mateus

Vitória Strada e Mateus Pires, uma das duplas mais comentadas do BBB 25, enfrentam o segundo paredão da temporada. Indicados pelos líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, eles disputam a permanência no programa contra os irmãos Diego e Daniele Hypólito, e o pai e filha Edilberto e Raissa.

No discurso de defesa, eles enfatizaram o quanto estão totalmente entregues à experiência do reality show, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio. “A gente joga, a gente cai, a gente levanta, a gente pensa que tá surtando, depois a gente vê que está certo”, disse Mateus Pires. Vitória Strada ainda acrescentou: “A gente está sendo a gente mesmo, sempre, mostrando todos os nossos lados, doidos como a gente é”.

O resultado do paredão promete ser emocionante, já que as três duplas dividem opiniões entre os fãs do programa. Para te ajudar a decidir se a dupla deve ou não permanecer na casa, veja essas 7 curiosidades sobre os brothers!

1. Origem da dupla

Vitória Strada nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e iniciou sua trajetória como modelo aos 12 anos, participando de campanhas publicitárias e desfiles. Mateus Pires, também com 28 anos, nasceu em São José dos Campos, São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro quando tinha 11 anos, em razão da carreira de seu pai, que era militar da aeronáutica.

2. A dupla se conheceu em uma festa

Vitória Strada e Mateus Pires se conheceram em uma festa na casa da atriz e ex-BBB Rafa Kalimann. Desde então, desenvolveram uma amizade sólida, marcada por experiências inusitadas, como ficar presos juntos em um elevador no início da amizade. “O laço que une a gente é o amor, o sentimento mais genuíno que existe, e a gente se ama”, disse a sister em entrevista ao Gshow.

3. Carreira cheia de sucessos

Ao longo da carreira, Vitória Strada ganhou destaque na televisão, atuando em novelas como ‘Tempo de Amar’ (2017), ‘Espelho da Vida’ (2018) e ‘Salve-se Quem Puder’ (2020). Em 2014, foi vice-Miss Mundo Brasil, o que ajudou a dar visibilidade à sua carreira. Em 2022, ela venceu a Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. Com tantas conquistas, foi reconhecida na lista Forbes Under 30 como uma das jovens de maior destaque do Brasil.

4. Perfil dedicado a desenhos e nail art

Durante a pandemia, Vitória Strada usou o desenho como uma maneira de lidar com a ansiedade, criando ilustrações que compartilha em um perfil nas redes sociais. Algumas dessas obras decoram seu apartamento, mostrando seu estilo único e criatividade. Além disso, ela também posta as nail arts que faz em suas próprias unhas. O perfil em que compartilha suas criações artísticas é o @vitoriastradaart.

Vitória Strada e Mateus Pires entraram no BBB 25 comprometidos, e receberam o apoio dos amados (Imagem: Divulgação | TV Globo)

5. Os dois entraram no BBB 25 namorando

Vitória Strada namora o ator Daniel Rocha, que a apoiou quando ela revelou a participação no programa. Segundo ela, essa força foi fundamental para controlar a ansiedade antes de entrar na casa. Mateus Pires, por sua vez, mantém um relacionamento discreto com Júnior Couto, um potiguar que trabalha como coordenador de desenvolvimento e gestão de rede em uma montadora de automóveis.

6. Capacidade de adaptação

Quando criança, Mateus Pires passou por 10 escolas diferentes, o que ajudou ele a se adaptar facilmente a novos lugares e situações. Ele acredita que essa habilidade será uma vantagem no BBB 25.

7. Pais de pet

Mateus Pires já teve vários animais de estimação ao longo da vida, incluindo dois cachorros, um hamster e uma calopsita. Ele costuma compartilhar fotos com seu cachorro nas redes sociais. Vitória Strada, por sua vez, tem um cachorrinho chamado Teo, que atualmente mora com os pais dela no Rio Grande do Sul.