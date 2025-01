5 destinos paradisíacos no Brasil para fugir da agitação

Durante o verão brasileiro, as praias mais badaladas, como Fernando de Noronha, Jurerê e Caraíva, se tornam o ponto de encontro de turistas de todas as partes do país e do mundo. Apesar da beleza natural e das atrações, a superlotação nesses locais pode ser desanimadora para quem busca descanso e sossego.

A turismóloga Suzana Groff, CEO da Gramado Premium, aponta que as férias de verão não precisam ser sinônimo de praias lotadas. “É possível relaxar durante a alta temporada explorando destinos menos conhecidos, mas igualmente encantadores e tranquilos”, afirma. A seguir, confira algumas opções que prometem unir beleza e serenidade!

1. Aquiraz (CE): tranquilidade no litoral cearense

A Praia do Japão é ideal para quem procura águas tranquilas e ambiente familiar (Imagem: marcosmf121 | Shutterstock)

Localizada a poucos quilômetros de Fortaleza, Aquiraz combina praias paradisíacas com a calmaria de uma cidade histórica. Diferentemente de destinos como Jericoacoara, que atraem multidões, Aquiraz oferece refúgios como a Praia do Japão, ideal para quem busca águas tranquilas e ambiente familiar.

Além disso, a cidade preserva sua rica herança cultural, com igrejas centenárias e o Museu Sacro São José de Ribamar. Para as famílias, o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos do Brasil, é uma atração que agrada tanto adultos quanto crianças, equilibrando lazer e descanso.

2. Praia do Patacho (AL): natureza preservada no Nordeste

A Praia do Patacho é indicada para quem busca se desconectar (Imagem: Alcirayres | Shutterstock)

No litoral norte de Alagoas, a Praia do Patacho é um exemplo de como o Brasil ainda abriga destinos intocados pelo turismo de massa. Com suas águas cristalinas e coqueirais a perder de vista, o local transmite a sensação de um paraíso escondido.

Por ser uma Área de Proteção Ambiental (APA), a infraestrutura na região é limitada, o que garante a preservação da paisagem natural e oferece um ambiente ideal para quem busca desconexão. Visitas às piscinas naturais durante a maré baixa são imperdíveis e tornam a experiência ainda mais especial.

3. Praia de Algodões (BA): refúgio na Península de Maraú

A Praia de Algodões atrai casais e famílias que buscam contato com a natureza (Imagem: Marcio I. Sa | Shutterstock)

Para quem deseja tranquilidade no litoral baiano, a Praia de Algodões, na Península de Maraú, é uma escolha perfeita. Com uma extensa faixa de areia branca e piscinas naturais formadas durante a maré baixa, o local proporciona momentos de relaxamento em meio a uma paisagem deslumbrante. Sem a agitação de destinos como Morro de São Paulo, Algodões mantém sua essência rústica e charmosa, atraindo casais e famílias que buscam sossego e contato com a natureza.

4. Praia do Rosa (SC): equilíbrio entre charme e serenidade

A Praia do Rosa é ideal para viajantes que desejam aliar lazer e conexão com a vida marinha (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock)

Embora famosa por suas belezas e infraestrutura sofisticada, a Praia do Rosa, em Santa Catarina, ainda preserva áreas tranquilas longe das zonas mais movimentadas. Com lagoas, dunas e trilhas que levam a mirantes naturais, o destino é ideal para quem aprecia atividades ao ar livre.

Além disso, o Rosa é conhecido como um dos melhores pontos de observação de baleias-francas no Brasil durante a temporada de avistamento, tornando-se uma opção para os viajantes que desejam aliar lazer e conexão com a vida marinha.

5. Icaraí de Amontada (CE): a “nova Jericoacoara”

Também conhecido como Icaraizinho, o Icaraí de Amontada atrai famílias e casais em busca da beleza do litoral cearense (Imagem: Danilo Florentino | Shutterstock)

Ainda pouco explorada, Icaraí de Amontada, ou Icaraizinho, é uma alternativa para quem busca a beleza do litoral cearense sem o movimento de destinos como Jericoacoara. Suas praias tranquilas, lagoas de água doce e ventos constantes atraem praticantes de kitesurf, mas também encantam famílias e casais que desejam um ambiente calmo e acolhedor. As pousadas locais, muitas em estilo rústico, complementam o charme do lugar.

Ajuda profissional é bem-vinda

Contar com a ajuda de um profissional ou empresa especializada pode ser decisivo na hora de planejar uma viagem que realmente atenda às expectativas do viajante. Além de identificar destinos que combinem com o perfil e os interesses de cada pessoa, especialistas podem sugerir roteiros que fogem dos lugares mais famosos, mas que oferecem experiências igualmente encantadoras.

“Muitas vezes, esses destinos menos badalados não apenas garantem mais tranquilidade, como também podem ser opções mais econômicas, permitindo que o viajante aproveite melhor o orçamento”, ressalta Suzana Groff. Seja no Nordeste ensolarado ou no Sul mais fresco, o Brasil tem opções para todos os gostos e estilos de viagem.

Por Rubia Alpino