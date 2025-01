Veja como ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo

Ensinar o cachorro a urinar no lugar correto é fundamental para garantir uma convivência harmoniosa entre o animal e seu tutor, além de contribuir para a higiene do ambiente. Essa prática não apenas facilita a limpeza e manutenção da casa, mas também ajuda o cão a compreender as regras do lar, promovendo disciplina e reforçando o vínculo com a família.

É possível ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar correto em qualquer idade, seja ele filhote ou adulto. Embora os filhotes sejam mais receptivos ao aprendizado por estarem em fase de formação de hábitos, cães adultos também podem ser educados com paciência e consistência. “Na fase adulta, esse processo é mais demorado, mas todos aprendem a usar o banheiro”, explica a veterinária Fernanda Penha Dias.

Ensinando o lugar correto

Para os cachorros filhotes ou adultos, Fernanda Penha Dias indica espalhar tapetes higiênicos, ou jornais, em vários pontos da casa em que o animal terá acesso. “E quando ele fizer xixi no lugar errado, leve-o até o banheiro mais próximo do local onde ele urinou”, ensina.

Outra dica da veterinária é retirar todos os tapetes da casa, pois os cães têm instinto de urinar em superfícies fofas devido a rápida absorção. “Para eles, é como fazer xixi na terra”, explica Fernanda Penha Dias. Depois, aos poucos, diminua a quantidade de banheiros espalhados pela casa, e vá direcionando o cachorro até o local em que você deseja que ele urine.

Com dedicação e carinho, é possível ensinar o cão a adotar hábitos mais higiênicos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Evite dar broncas no cachorro

É importante evitar dar broncas no cachorro enquanto ele está aprendendo a urinar no lugar correto, pois isso pode prejudicar o aprendizado, gerando medo e ansiedade. “Caso isso aconteça, limpe o local sem que ele veja e aplique repelentes para cães. Alguns animais viciam em determinados lugares”, orienta Fernanda Penha Dias.

A veterinária explica que os cachorros escolhem o local para urinar devido ao cheiro, praticidade ou pela distância da comida. “Em caso de cães não castrados, dificilmente farão apenas em um local, por causa da necessidade de marcação de território, hábito que é perdido quando o macho é castrado”, alerta.

Utilize o reforço positivo

O uso de reforço positivo é essencial durante esse tipo de aprendizado. Recompensar o cão sempre que ele urinar no local correto ajuda a criar associações positivas com o comportamento desejado. “Os filhotes não têm o costume de ir muito longe para fazer as necessidades; para ele é natural se aliviar no meio de uma brincadeira agitada. Se o banheirinho estiver bem perto dele e se ele já tiver sido recompensado com petisco ou uma festa, dificilmente ele fará fora do alvo”, conta Fernanda Penha Dias.