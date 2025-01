7 dicas para deixar as unhas mais fortes no verão

Além da pele e dos cabelos, as unhas também precisam de cuidados específicos durante o verão. Isso porque o contato mais frequente com água, cloro, sal do mar e produtos, como protetores solares, pode deixá-las ressecadas, frágeis e propensas à quebra. Por isso, é essencial adotar uma rotina que garanta unhas saudáveis e bonitas durante toda a temporada.

“Manter as unhas fortalecidas é essencial para prevenir problemas comuns na estação, como quebras, descamações e o risco de infecções fúngicas, que se proliferam em ambientes úmidos e quentes”, explica a manicure Maria das Dores Silva Assis, do Jacques Janine Center Norte.

Além de proteger contra danos, unhas bem cuidadas complementam o visual, já que, no caso dos pés, ficam visíveis com o uso de sandálias e chinelos.

Hidratar e usar fortalecedores são práticas que ajudam a deixar as unhas mais saudáveis e bonitas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Fortalecendo as unhas no verão

A seguir, Maria das Dores Silva Assis lista 7 dicas indispensáveis para manter as unhas impecáveis durante o verão. Confira!

Hidrate as unhas regularmente com óleos ou cremes específicos; Use fortalecedores para prevenir rachaduras e descamações; Evite contato prolongado com água e produtos químicos sem proteção, como luvas; Adote uma dieta rica em nutrientes, como biotina, zinco e vitaminas do complexo B, que ajudam no fortalecimento das unhas; Cuide das cutículas, evitando empurrá-las excessivamente ou removê-las em excesso; Evite esmaltes e removedores agressivos, optando por produtos livres de substâncias como formaldeído e acetona; Consulte um especialista se notar fragilidade persistente ou outros problemas, como descamação ou descolamento das unhas.

Para aproveitar a estação ao máximo, vá frequentemente ao salão, inclua o fortalecimento das unhas em sua rotina e mantenha mãos e pés sempre bem cuidados.

Por Caroline Amorim