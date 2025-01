7 livros sobre cuidados com a saúde mental feminina

Envoltas em múltiplos papéis – como profissionais exemplares, amigas presentes, mães dedicadas e cuidadoras do lar –, as mulheres enfrentam uma pressão constante para atender às expectativas impostas, enquanto tentam manter o equilíbrio com suas próprias necessidades e desejos.

Esse cenário muitas vezes resulta em uma intensa autocobrança, que pode levar à exaustão emocional e aos sentimentos de inadequação, revelando os desafios de ser mulher em uma sociedade que ainda exige tanto.

Como driblar tudo isso em meio a uma rotina tão intensa? A literatura pode ajudar! Por isso, selecionamos sete obras de mulheres para mulheres, que vão acolher, incentivar a refletir sobre o próprio papel na sociedade e a buscar o bem-estar integral do corpo e mente. Confira!

1. Felicidade – O caminho diário do ser ao servir

O livro ‘Felicidade – O caminho diário do ser ao servir’ traz exercícios práticos para ensinar as mulheres a ressignificarem momentos difíceis (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, Juliana Rodermel Joaquim utiliza conceitos da neurociência para mostrar como o autoconhecimento, a resiliência e a prática do autocuidado podem ser ferramentas poderosas para o bem-estar integral das mulheres.

A partir de muito estudo e experiências pessoais, como o diagnóstico de síndrome de Burnout, a autora desenvolveu este livro, com exercícios práticos diários, para que as mulheres aprendam a ressignificar momentos difíceis e crenças limitantes por meio do equilíbrio entre propósito e autenticidade.

2. Sra. Capa

O livro ‘Sra. Capa’ narra como as mulheres lidam com o luto (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Narrada sob a perspectiva de uma filha que observa sua mãe como uma pessoa repleta de lutas, traumas e resiliência, este livro destaca como as mulheres lidam com o luto, a responsabilidade familiar e as pressões sociais que muitas vezes as sobrecarregam. Após esta narrativa virar tema de várias conversas em ONGs, a autora Fabiana C.O. decidiu adaptá-la para audiolivro com o objetivo de dialogar sobre saúde mental feminina com pessoas não letradas e com deficiência visual.

3. A fênix escarlate

A obra ‘A fênix escarlate’ reforça a importância da solidariedade e da cura emocional (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Conectando aspectos da espiritualidade, resiliência e superação histórica das mulheres, a escritora e cientista social Angela Cruz narra a jornada de Blanca, uma personagem que conduz as leitoras a explorarem as energias e conhecimentos universais que habitam dentro de cada uma. Ao longo da narrativa, a autora destaca ainda a importância da solidariedade e da busca pela cura emocional e mental por meio do empoderamento e da união feminina.

4. Ave mãe / Nossos segredos

Em ‘Ave mãe / Nossos segredos’, a escritora utiliza a poesia para refletir sobre questões emocionais e psíquicas (Imagem: Reprodução digital | UmLivro)

Construídos no formato dois em um, os livros da escritora e professora Neusa Azevedo utilizam a poesia como veículo para refletir sobre questões emocionais e psíquicas das mulheres. Em ‘Ave mãe’, explora as memórias e a ausência da mãe falecida, destacando a saudade, o luto e a busca por sentido após uma perda. Já em ‘Segredos nossos’, reflete sobre os altos e baixos emocionais da vida, promovendo uma conexão entre o mundo interno e externo, reforçando a importância de lidar com os próprios medos e fragilidades.

5. Depois do depois

No livro ‘Depois do depois’, a autora explora a trajetória de uma mulher que está passando pelo divórcio (Imagem: Reprodução digital | Trend Editora)

O fim pode ser apenas o começo. Somos ensinados que o amor é eterno. Mas, e quando a união não dá certo? Podemos ser desacreditados ou julgados por causa disso? O que fazer para sair da zona de conforto e voltar a sonhar? Neste livro, a autora Mariah Morais explora a trajetória de uma mulher que, ao enfrentar o divórcio, embarca em um processo de autoconhecimento, reconstrução e resiliência.

6. É tempo de florescer

Em ‘É tempo de florescer’, a autora usa as estações do ano como metáforas para as experiências humanas (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Ao utilizar as estações do ano como metáfora para as experiências humanas, Quézia Cádimo Fernandes inspira as leitoras a confiarem no tempo de Deus em todos os ciclos da vida. Neste lançamento, um dos mais vendidos de 2025 na categoria não-ficção, a pastora mostra que períodos de seca, escassez, frio e colheita fazem parte dos propósitos divinos, e encoraja as mulheres a firmarem as raízes em Jesus a fim de florescerem em meio às adversidades.

7. Seja gentil com você

O livro ‘Seja gentil com você’ mostra como criar hábitos de autocuidado e autocompaixão (Imagem: Reprodução digital | Mundo Cristão)

Para quem costuma se penalizar em excesso pelas frustrações do cotidiano, esse livro é urgente e necessário. Versada em temas da espiritualidade, Cindy Bunch defende que é possível aprender disciplinas que enfatizem a bondade, o autocuidado e a autocompaixão. A obra ajuda a leitora a prestar atenção nas próprias reações para identificar pensamentos negativos responsáveis pelas punições autoimpostas e desnecessárias.

Por Victória Gearini