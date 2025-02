6 cuidados importantes com filhotes de cachorro e gato

Adotar um filhote de cachorro ou gato é sempre um momento especial e repleto de alegria para qualquer tutor. Esse gesto simboliza o início de uma relação de amor e companheirismo, além de trazer a oportunidade de transformar a vida do animal. No entanto, é fundamental tomar alguns cuidados para garantir a saúde, o conforto e a adaptação desse novo membro da família ao ambiente.

Abaixo, confira algumas dicas sobre cuidados com filhotes de cachorro e gato!

1. Espaço e itens para o filhote

Antes da adoção do filhote, é preciso preparar a casa para receber o animal. Conforme explica a veterinária Fernanda Ambrosino, é necessário determinar lugares para o pet dormir, se alimentar e fazer as necessidades fisiológicas. “Além disso, é preciso que o tutor tenha alguns itens básicos para receber o cão ou o gato, como potes de alimentação, caminha, alimento, arranhador, caixa de areia (para os gatos), entre outros”, lista.

2. Garantindo a segurança do pet

Os filhotes são bastante curiosos e sensíveis. Por isso, Jade Petronilho, veterinária e comportamentalista de pets, explica que é preciso tirar do alcance do animal tudo aquilo que pode colocar a vida ou a saúde dele em risco. Segundo ela, se não houver cuidado, eles podem se acidentar com móveis que tombam ou, até mesmo, ingerir produtos de limpeza e pequenos objetos.

No caso dos gatos, em especial, Andréia Facin, médica-veterinária cirurgiã, e Francine Ther, criadora do canal do YouTube e redes sociais do Amigo Pug, orientam telar as janelas da casa ou apartamento para que os felinos não saiam ou se machuquem.

3. Socialização e aproximação

A socialização e aproximação do novo pet com outros animais da casa é uma etapa importante na introdução do filhote à família. Para isso, Jade Petronilho indica que as interações sejam controladas e acompanhadas por adultos.

“A apresentação entre gatos deve ser gradual, iniciando sem contato direto (com troca de objetos, entre portas etc.) e nunca de forma abrupta. Entre cães, isso vai variar de acordo com a idade e o temperamento dos animais”, explica. Segundo ela, esse processo costuma ser mais fácil quando o cachorro que já estava na casa é brincalhão e sociável. Do contrário, é preciso ter paciência e cautela.

É importante respeitar o animal durante as interações (Imagem: andrii antonenko | Shutterstock)

4. Primeiras interações com a família

No caso da socialização com a família, a principal dica de Jade Petronilho é o respeito ao animal. “É uma tendência que todos queiram pegar o filhote, brincar com ele o tempo todo, interagir. Precisamos também entender o tempo deles. Existem pets mais tímidos, e outros mais abertos a esse tipo de interação”, analisa.

5. Cuidados com a alimentação

Cuidar da alimentação do filhote é essencial para que ele se desenvolva de maneira saudável. “Os filhotes devem ser alimentados com ração para filhotes, preferencialmente de categoria superpremium, que são alimentos completos e não devem ser suplementados com outros produtos”, explica Jade Petronilho.

Segundo a veterinária, é recomendado que eles comam de 3 a 4 refeições por dia enquanto filhotes. “Vale lembrar que a quantidade de ração deve ser ajustada à medida que o tempo passa e ele cresce”, acrescenta. Por isso, no caso de dúvida quanto à alimentação do seu pet, é fundamental consultar um veterinário.

6. Comidas perigosas

Alguns tutores costumam dar leite de vaca aos filhotes, principalmente aos gatos. No entanto, isso pode ser prejudicial para a saúde dos animais. “Com o passar do tempo, assim como acontece com os humanos, os animais podem deixar de produzir a enzima lactase, que é responsável pela ‘quebra’ da lactose presente no leite e, por isso, podem ter quadros de diarreia, gases e desconforto abdominal”, alerta Jade Petronilho. Além do leite, outros alimentos perigosos para a saúde dos animais, devido à toxicidade, são: alho, cebola, chocolate, uvas, uvas-passas, gordura animal e cafeína.