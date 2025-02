7 receitas de saladas proteicas para incluir na dieta

As saladas proteicas são ótimas para quem deseja ganhar massa muscular. Preparadas com ingredientes que contêm nutrientes necessários para uma alimentação saudável, como soja, grão-de-bico e nozes, também favorecem a hipertrofia devido à quantidade de proteínas presentes em sua composição. Além disso, podem ser combinadas com folhas para aumentar a saciedade e satisfazer o desejo de quem adora um prato bem colorido.

A seguir, confira 7 receitas de saladas proteicas para inserir na dieta!

Salada de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

800 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

500 g de folhas de espinafre picadas

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o grão-de-bico e as folhas de espinafre e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada com frango e nozes

Ingredientes

1 peito de frango

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

1 xícara de chá de iogurte natural

Folhas 1 maço de alface fatiadas

Suco de 1 limão

395 g de milho-verde

Água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito de frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango, descartando os ossos. Após, em um recipiente, coloque o frango desfiado, as nozes, o milho-verde, as folhas de alface e o manjericão. Misture delicadamente. Em um recipiente, misture o iogurte com o sal e o suco de limão. Sirva o molho com a salada.

Salada de tofu com pimentão e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de tofu picado

picado 1 cebola descascada e picada

1 pimentão amarelo sem sementes e picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 pimentão verde sem sementes e picado

2 colheres de sopa de gengibre ralado

10 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de vinagre branco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tofu, a cebola e os pimentões e misture. Adicione o gengibre e os tomates-cereja e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre. Sirva em seguida.

Salada de ricota com nozes e beterraba

Ingredientes

200 g de ricota amassada

amassada 2 beterrabas cozidas, descascadas e cortadas em cubos

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Folhas de 1 maço de alface fatiadas

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ricota e a beterraba e misture delicadamente. Adicione a cenoura, as folhas de alface e as nozes e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com a mistura e sirva em seguida.

Salada de edamame com tomate, manjericão e muçarela de búfala (Imagem: KOHUKU | Shutterstock)

Salada de edamame com tomate, manjericão e muçarela de búfala

Ingredientes

200 g de soja verde (edamame)

(edamame) 10 tomates-cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 xícaras de chá de queijo muçarela de búfala em bolinha

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o edamame, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira para um recipiente. Adicione os demais ingredientes e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de quinoa com chia

Ingredientes

2 xícaras de chá de quinoa

5 fatias de abacaxi cortadas em cubos

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 pepino descascado e picado

5 colheres de chá de chia

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio até a água secar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o espinafre, o abacaxi, o pepino, a quinoa e a chia e misture. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de atum com feijão-preto e milho

Ingredientes

170 g de atum ao natural escorrido

ao natural escorrido 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

Folhas de 1 maço de alface

Azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum, o feijão-preto, o milho-verde, o pimentão vermelho, a cebola-roxa e as folhas de alface e misture. Tempere com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.