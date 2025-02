5 dicas para manter o cachorro no peso adequado

Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum encontrar cachorros com sobrepeso ou obesidade. Segundo estudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 40,5% dos cães do estado de São Paulo estão acima do peso.

“A principal causa é uma dieta errada somada a uma vida sedentária. Contudo, algumas doenças como o hipotireoidismo, comum nos cães, e distúrbios da glândula adrenal também levam à obesidade”, acrescenta o médico-veterinário Dr. Luiz Fernando Ferreira.

Essa condição não é apenas estética; pode acarretar problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes, dores articulares e até mesmo reduzir a expectativa de vida do pet. Por isso, adotar medidas para manter o peso adequado do cachorro é fundamental para garantir sua qualidade de vida e bem-estar. Abaixo, confira algumas dicas para isso!

1. Consulte regularmente o veterinário

O acompanhamento veterinário regular é indispensável para garantir a saúde e o bem-estar do seu cachorro. Durante as consultas, o profissional pode avaliar o peso ideal do animal, considerando sua idade, porte e nível de atividade física. Ele também pode recomendar uma dieta personalizada e realizar exames para identificar precocemente problemas de saúde relacionados ao peso, como hipotiroidismo ou outras disfunções metabólicas.

2. Ofereça uma alimentação balanceada

A qualidade da alimentação é um dos fatores mais importantes para manter o peso ideal do cachorro. Com ajuda do veterinário, escolha comidas que sejam apropriadas para a idade, tamanho e nível de atividade do animal. Além disso, evite oferecer alimentos humanos, especialmente os ricos em gorduras, sal ou açúcares. Também consulte o veterinário para determinar a quantidade exata de alimento, garantindo que o cão receba os nutrientes necessários sem exceder as calorias diárias.

Estabelecer uma rotina alimentar ajuda a evitar que o cachorro coma em excesso (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock)

3. Estabeleça horários fixos para alimentação

Manter uma rotina alimentar ajuda a evitar que o cachorro coma em excesso. Ofereça as refeições sempre nos mesmos horários, criando um hábito saudável e previsível para o animal. Caso ele não coma tudo imediatamente, retire a tigela após 15 ou 20 minutos e ofereça novamente no próximo horário programado. Isso também ajuda a evitar que o alimento fique exposto e perca a qualidade.

“A alimentação sem um horário certo, ou à vontade, também pode aumentar as chances de obesidade dos pets, assim como aquele petisco, ou a sobra do nosso almoço, pode prejudicar bastante a saúde deles. O médico veterinário pode indicar a dieta ideal, mesmo que ela inclua uma ração dietética”, orienta a veterinária Thaís Matos.

4. Controle os petiscos

Os petiscos são uma forma de recompensar o cachorro e demonstrar carinho, mas o excesso pode levar ao ganho de peso. Prefira opções naturais, como pedaços de cenoura, maçã (sem sementes) ou outros alimentos seguros para cães. Lembre-se de considerar as calorias dos petiscos no total de calorias diárias do animal. Além disso, reserve esses mimos para momentos especiais ou como parte de um treinamento.

5. Incentive a prática de exercícios

A atividade física é essencial para ajudar o cachorro a gastar energia e manter o peso adequado. Passeios diários são uma ótima opção, mas também é importante incluir brincadeiras, como buscar bolinhas, e até mesmo esportes caninos, como agility.

Além disso, estimular a mente do cachorro é tão importante quanto cuidar de sua saúde física. Brinquedos interativos, como quebra-cabeças para pets, ajudam a mantê-lo mentalmente ocupado e a evitar que ele coma por tédio.