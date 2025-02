5 conselhos para melhorar a sua vida amorosa

A vida amorosa é um dos aspectos mais importantes e desafiadores da rotina. Se, por um lado, ela traz momentos de alegria e conexão; por outro, também exige esforço e compreensão, pois a dificuldade em lidar com o parceiro também faz parte das relações, visto que são seres humanos diferentes.

A boa notícia é que, para aliviar esse problema, alguns conselhos valiosos podem ser seguidos, como aponta a psicóloga especialista em relacionamentos Pamela Magalhães no livro “Se amar, amar e ser amado” (Matrix Editora). Confira a seguir!

1. Escolha quem escolhe você

Segundo Pamela Magalhães, fazer escolhas que realmente nos tragam felicidade e paz, estar ao lado de alguém que nos valorize e compartilhar do mesmo desejo de construir algo sólido e verdadeiro são alguns dos pilares essenciais para um relacionamento saudável e duradouro.

“Nós temos o total direito de escolher se queremos e com quem queremos nos relacionar. Ainda mais se a situação, de alguma forma, não nos faz bem ou não funciona mais. Então, escolha quem escolhe você. Fique com uma pessoa que corresponda aos seus desejos, que tenha tanta vontade quanto você de estar junto e fazer dar certo!”, aconselha.

É importante se priorizar na relação. “Em relação a quem não faz questão, tem dúvida, medo, é instável, misterioso, difícil, faz joguinho e dá uma canseira daquelas, não perca seu tempo, sua energia, seus preciosos dias sofrendo e morrendo de ansiedade por quem não escolheu você”, recomenda a psicóloga.

2. Cultive a sua individualidade

A individualidade também precisa ser respeitada e, para isso, a confiança é essencial. “A partir do momento que forem estabelecidas para ambos a confiança e a certeza de que estão juntos por escolha, e que para isso não é necessário abdicar de suas vidas individuais, estarão no caminho de uma convivência muito mais agradável. Encontrando espaço para serem o que são, podendo colocar seus pontos de vista, pensamentos e emoções, entendendo que isso não significa perder-se do outro; pelo contrário, esta será a fórmula para manter acesa a chama da paixão por muito tempo”.

3. Exercite o diálogo a dois

Além das escolhas e individualidade, Pamela Magalhães destaca como a comunicação aberta e o entendimento mútuo são fundamentais para a construção de um relacionamento saudável. “Precisamos conhecer nosso parceiro, nossa parceira, e entender o que lhe é importante, o que é primordial para a sua felicidade, quais são seus sonhos, seus anseios, quais as atividades e consumos que o(a) fazem feliz”, recomenda.

O companheirismo deve estar presente na relação. “A escolha foi viver junto, certo? Então, aproveite e explore a sua opção da forma mais gostosa e inteligente que puder. Dê as mãos ao seu parceiro, à sua parceira, reconhecendo como alguém que será parte de um todo em que a alegria de um será, consequentemente, a alegria do outro”, ressalta a psicóloga.

Em “Se amar, amar e ser amado”, Pamela Magalhães ensina práticas para os casais manterem relacionamentos à distância (Imagem: Divulgação | Editora Matrix)

4. Estejam juntos, mesmo quando longe

Manter uma relação sólida à distância exige esforço e dedicação, mas é totalmente possível quando ambos se empenham em criar uma conexão sólida e verdadeira. Para diminuir a distância, a especialista em relacionamentos recomenda usar e abusar das ferramentas tecnológicas, além de investir em práticas como:

Fazer chamadas de vídeo frequentes;

Contar sobre o que aconteceu no dia;

Combinarem de assistir a séries e filmes ao mesmo tempo para conversar depois;

Dividir sonhos;

Planejar encontros;

Não se estressar por qualquer bobagem;

Não bancar o controlador e chato ciumento, não aceitando que a parceira tenha amigos e vida além da relação de vocês (isso vale também para as mulheres!);

Se interessar pelo que o outro (ou a outra) conta para que, dessa forma, a intimidade e a cumplicidade do casal cresçam, vencendo a limitação física pela sintonia de um sentimento consistente, intenso e recíproco.

5. Não cobre o que deve ser espontâneo

De acordo com Pamela Magalhães, conversar e contar para alguém sobre as coisas que são importantes para a gente é normal, mas sem imposição. “Ensinamos ao outro sobre o que gostamos, o que nos deixa felizes e o que é importante para nós. Assim, plantamos sementinhas férteis em quem queremos bem e que tenha afinidade conosco, seja no amor ou na amizade. Se vai germinar, ou não, não sabemos, mas a nossa parte estará feita, sem forçação de barra”, conclui.

