Veja como criar efeito lifting com a maquiagem

A maquiagem é uma poderosa aliada para realçar a beleza natural e destacar os melhores traços do rosto. Neste contexto, a técnica conhecida como maquiagem lifting tem ganhado cada vez mais espaço entre profissionais e influenciadores pela sua proposta de criar um efeito rejuvenescedor e harmonioso, utilizando apenas o jogo de luz e sombra.

O princípio desse método é simples: realçar os pontos altos do rosto, como têmporas, maçãs e arco da sobrancelha, enquanto áreas como o ponto alto das laterais do nariz e a base da mandíbula são levemente sombreadas para criar profundidade.

Corretivo é um grande aliado

De acordo com Mariane Santana, maquiadora e P&D da Fenzza, o corretivo é um dos produtos mais importantes na técnica de maquiagem lifting e sua aplicação correta é fundamental para o sucesso do efeito rejuvenescedor.

“A dica é aplicar uma pequena quantidade de corretivo mais claro que o tom da pele no canto interno e na área externa abaixo dos olhos, estendendo o produto levemente para as têmporas. Isso ajuda a levantar o olhar e iluminar a expressão”, orienta.

O contorno ajuda a deixar o rosto mais definido (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

Efeitos com o contorno

O contorno da maquiagem deve ser feito nas laterais do nariz, para um efeito de sombra, dando impressão de afinamento; abaixo do osso da maçã do rosto, para criar definição; e na linha da mandíbula, para reforçar o formato do rosto. Mariane Santana ainda destaca que esfumar bem com um pincel ou uma esponja é o segredo para evitar marcas visíveis e garantir um resultado natural e harmônico.

“Para esta etapa, recomendo o Contorno Stick Choco Fun, da Fenzza, que é prático, fácil de aplicar e de esfumar. Além disso, ele ajuda a manter a pele hidratada, tornando o uso mais confortável e seguro ao longo do dia”, comenta a maquiadora.

Iluminador para potencializar o efeito lifting

Para potencializar o efeito lifting, Mariane Santana indica também o uso de iluminadores líquidos ou cremosos, que se integram melhor à pele e criam um acabamento natural. “O iluminador deve ser aplicado no alto das maçãs do rosto, no arco da sobrancelha e na ponta do nariz, sempre com moderação, para trazer luminosidade sutil e elegante”, orienta.

Adaptação da maquiagem

Outro ponto crucial da técnica é o acabamento. Usar um pó fino em áreas específicas, como a zona T, ajuda a manter o visual no lugar sem tirar o viço da pele. Mas, como Mariane Santana explica, “cada rosto é único, e o ideal é adaptar a técnica ao formato e às características individuais. O mais importante é trabalhar com leveza e sempre priorizar a preparação da pele, para que o resultado seja harmonioso e duradouro”.

Por Caroline Amorim