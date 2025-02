6 dicas para a maquiagem durar mais no verão

No verão, o calor e a umidade podem ser grandes inimigos da maquiagem, fazendo com que ela derreta ou perca o frescor rapidamente. No entanto, algumas técnicas e cuidados podem ajudar a manter o visual impecável durante o dia todo. Por isso, a maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, compartilha dicas valiosas para enfrentar essas situações sem erros. Confira:

1. Prepare bem a pele

A preparação da pele é o ponto de partida para uma maquiagem duradoura. Comece com uma limpeza leve, seguida da hidratação. “Mesmo em dias quentes, a hidratação é fundamental para equilibrar a produção de oleosidade. Depois disso, aplique um primer de alta aderência, que não só melhora a fixação da maquiagem, mas também controla o brilho ao longo do dia”, aconselha Chloé Gaya.

2. Aposte em texturas leves e acabamento mate

No calor, menos é mais. Optar por bases e corretivos de textura leve e acabamento mate ajuda a evitar o excesso de oleosidade. “Produtos com esse acabamento não só oferecem uma sensação mais confortável na pele, mas também tendem a resistir melhor ao calor e à umidade”, explica a especialista.

3. Opte por produtos de longa duração e à prova d’água

Escolher produtos resistentes ao suor e a água também é outra dica valiosa para o verão. Bases e corretivos de longa duração são essenciais. É interessante apostar em fórmulas que resistam ao calor sem craquelar. Para garantir ainda mais durabilidade, existem produtos que transformam maquiagens tradicionais em versões à prova d’água.

“Uma opção para ter sempre no nécessaire é o Blindagem, da Ruby Kisses. Além de cumprir com essa função de tornar a make à prova d’àgua, ele ainda pode ser usado como diluidor, aumentando a versatilidade de suas maquiagens”, conta a maquiadora Chloé Gaya.

Tocar o rosto com as mãos contribui para transferir oleosidade para a pele e impacta a durabilidade da maquiagem (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Evite tocar o rosto com frequência

Um hábito comum que pode comprometer a durabilidade da maquiagem é tocar o rosto frequentemente. Segundo Chloé Gaya, esse comportamento transfere oleosidade e acaba removendo a maquiagem em algumas áreas. Para evitar que isso ocorra, “sempre que precisar secar o suor ou controlar o brilho, prefira lenços de papel comum ou aqueles próprios para remoção do excesso de oleosidade, que não interferem na maquiagem”, recomenda.

5. Evite excessos e retoques frequentes

Menos é mais quando o assunto é maquiagem no verão. Use camadas leves de produto e evite sobrecarregar a pele. Para retoques ao longo do dia, a maquiadora recomenda apenas itens essenciais como o pó compacto.

“Ele ajuda a controlar o brilho na zona T e a corrigir pequenas imperfeições. Retoque apenas quando a pele começar a apresentar sinais de brilho excessivo ou quando a maquiagem der indícios de desgaste. Para aplicar, prefira usar uma esponja ou pincel macio, dando leves toques na pele, sem esfregar, para evitar deslocar os produtos já aplicados”, explica a profissional.

6. Capriche nos olhos e nos lábios para equilibrar

Enquanto a pele pede leveza, olhos e lábios podem ser o ponto de destaque do look. “Este é o momento de brincar com a maquiagem e deixar a criatividade fluir. Sombras coloridas ou metálicas em textura cremosa são ótimas opções, pois têm alta fixação e não derretem facilmente. Nos lábios, os batons mate e os lip tints são escolhas perfeitas para quem busca praticidade e durabilidade”, sugere Chloé Gaya.

A maquiadora também reforça que o verão é uma estação que inspira alegria, refletida na escolha das cores. “Aposte em tons vibrantes, como coral, pink ou laranja para os lábios, e não tenha medo de ousar com delineados gráficos ou coloridos nos olhos. Esses detalhes são formas de expressar sua personalidade e se divertir com a maquiagem”, conclui.

Por Caroline Amorim