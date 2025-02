8 dicas para tornar o retorno às aulas mais prazeroso

A retomada da rotina escolar gradualmente exige disciplina, paciência e persistência. Voltar a ter os compromissos com os deveres de casa, horários fixos e um dia a dia organizado pode ser difícil, mas é fundamental para o sucesso do ano acadêmico. Para a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado, nesse processo, os pais são peças-chave para que as crianças se sintam motivadas e felizes para enfrentar, da forma mais natural possível, esse momento.

“Diálogo sempre é a melhor saída, e reservar um tempo para conversar com os filhos sobre o que esperam do novo ano letivo é fundamental. Podem contar suas próprias experiências e ouvir as angústias sem julgamento. Perguntar sobre os desafios que imaginam, se estão ansiosos para aprender ou com quem gostariam de se aproximar podem ajudá-los a se sentirem ouvidos e apoiados”, orienta.

Abaixo, Paula Furtado lista algumas dicas para ajudar os filhos a se prepararem para o início das atividades escolares e, assim, terem um bom rendimento na escola. Confira!

1. Regule o sono

Uma ou duas semanas antes do início das aulas, é importante começar a ajustar gradualmente os horários de dormir e acordar, aproximando-os da rotina escolar. Uma transição bem conduzida favorece a motivação, a concentração e a autoestima da criança. Quando ela se sente segura e ajustada à rotina, aprende de forma mais fluida e prazerosa.

2. Encontro com os amigos

Reunir os colegas antes de começar a estudar pode ajudar a diminuir a ansiedade. Esse momento permite que as crianças se reconectem com os amigos, conversem sobre expectativas e até compartilhem experiências das férias. Isso pode tornar o primeiro dia de aula menos intimidante, pois elas já estarão mais à vontade com os pares.

3. Organize o material escolar juntos

Preparar a mochila, etiquetar os materiais e até os personalizar criará um sentimento de entusiasmo.

4. Visite a escola antes das aulas

Quando a criança está mudando de instituição ou sentindo mais ansiedade, uma visita prévia ao ambiente pode ajudar a criar familiaridade e reduzir medos. Falar sobre experiências positivas passadas, como conquistas, amizades ou atividades favoritas, reforça a confiança da criança para o que está por vir.

É importante acompanhar as crianças nos primeiros dias de aula (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

5. Acompanhe os primeiros dias

Acompanhe a criança nos primeiros dias e mantenha contato com a escola para monitorar a adaptação. Porém, os pais devem demonstrar segurança ao entregar a criança e, ao se apresentar, é importante abrir um canal de diálogo direto com os professores, e mostrar que estão disponíveis e comprometidos com o aprendizado e o bem-estar do aluno.

6. Apoio contra a ansiedade

Com os adolescentes, é fundamental que o adulto demonstre que está disponível para conversar após os primeiros dias, e, dessa forma, incentivar a superação das dificuldades iniciais. Ensinar técnicas simples para lidar com a ansiedade, como respiração profunda, exercícios de mindfulness (meditação de atenção plena) ou práticas de relaxamento ajuda a manter a calma em momentos de nervosismo.

Se houver uma ansiedade ou resistência muito intensa, ou persistente, um psicopedagogo, psicólogo ou outro profissional especializado pode ajudar a criança, ou adolescente, a lidar com esses sentimentos e superar os desafios. O mais importante é mostrar que o retorno às aulas é um processo, e a adaptação pode levar algum tempo.

7. Demonstre atitude positiva em relação aos professores e à escola

Reforçar que uma boa relação com docentes e colegas em uma turma ou escola nova é essencial para que a criança ou adolescente se sinta acolhido, seguro e motivado. As crianças tendem a se espelhar na forma como os adultos se comportam, e ensinar a importância de considerar os sentimentos dos outros ajuda no respeito às diferenças.

8. Convívio fora da escola

Estimule interações fora da escola, como convidar colegas para brincar, estudar ou participar de uma atividade em grupo, já que nem todas as crianças ou adolescentes se sentem à vontade para socializar imediatamente. Também é importante ensinar formas de iniciar conversas e fazer amizades, como se apresentar ou oferecer ajuda a um colega novo.

Por Elenice Costola