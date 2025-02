Veja cuidados importantes com os cookies de sites

No mundo digitalizado em que vivemos, aceitar cookies tornou-se uma ação comum ao navegar por websites. No entanto, o que muitos usuários podem não perceber é que o aparentemente inofensivo clique em “aceitar” pode representar um risco significativo para a privacidade online.

Segundo Rodrigo Araújo Carneiro da Cunha, professor do curso de Ciências da Computação da Faculdade Anhanguera, os cookies são pequenos arquivos de texto que os websites armazenam no dispositivo do usuário para coletar informações sobre sua atividade online. “Embora muitos sejam inofensivos, alguns podem ser usados para rastrear detalhes pessoais, padrões de navegação e até mesmo criar perfis de usuários”, explica.

Rastreamento invisível

Rodrigo Araújo Carneiro da Cunha alerta sobre o rastreamento invisível associado aos cookies. “Empresas e anunciantes podem utilizar cookies para seguir virtualmente cada passo do usuário na web, criando perfis detalhados que comprometem a privacidade online”, explica.

Uma das maiores preocupações, segundo o especialista, reside nos cookies de terceiros, utilizados por empresas de publicidade para direcionar anúncios específicos aos usuários. Eles podem revelar preferências pessoais e até mesmo informações sensíveis, transformando a navegação em um terreno fértil para estratégias de marketing invasivas.

“Aceitar cookies indiscriminadamente pode abrir portas para ameaças à segurança, incluindo ataques de phishing e malware. Cookies maliciosos podem explorar vulnerabilidades nos navegadores e sistemas, comprometendo a integridade dos dados pessoais dos usuários”, ressalta.

Ajuste as configurações do navegador e opte por bloquear os cookies de terceiros (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Como se proteger dos cookies

Para proteger a privacidade, o professor recomenda revisar e ajustar as configurações de cookies nos navegadores, optando por bloquear cookies de terceiros sempre que possível e utilizando extensões de privacidade. Além disso, é crucial estar ciente das políticas de privacidade dos websites visitados. Ao adotar essas medidas, os usuários podem navegar com mais segurança e preservar sua privacidade no vasto universo online.

É importante também frisar que informações locais no dispositivo também podem ameaçar a privacidade, tais como o IP adquirido, a linguagem do browser e até mesmo o fato de logar em contas de e-mail podem expor informações privilegiadas a um possível atacante na web. Portanto, tenha sempre cuidado ao acessar sites desconhecidos ou duvidosos.

Por Bianca Loddi