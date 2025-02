5 dicas práticas para cuidar dos cabelos no verão

O verão é uma estação repleta de diversão ao ar livre, mas fatores como o calor intenso, a exposição ao sol, o cloro das piscinas e a água do mar podem causar danos significativos aos cabelos. Esses agentes tendem a ressecar os fios, deixando-os quebradiços, sem brilho e com aparência opaca. No entanto, com algumas práticas simples e eficazes, é possível proteger a saúde capilar e manter os cabelos bonitos e hidratados durante toda a estação.

Para isso, a hair designer Vanessa Oliveira, diretora criativa do salão Vòh – prêt à créer, compartilha cinco dicas simples para adotar na rotina. Confira!

1. Proteção solar

Não é só a pele que precisa de proteção contra os raios solares. “Uma das principais recomendações é não abrir mão de um bom protetor solar capilar. Além de agir como um escudo contra os raios UV, ele evita que os fios desbotem ou fiquem ressecados”, explica Vanessa Oliveira. Ademais, conforme a profissional, é importante reaplicar o produto sempre que os cabelos forem expostos à água ou ao suor.

2. Hidratação intensiva

Outra dica valiosa é investir em hidratação regular. “No verão, os fios perdem mais água e nutrientes, tornando a hidratação essencial. Recomendo o uso de máscaras ricas em óleos vegetais e vitaminas ao menos uma vez por semana, ou até duas vezes, dependendo do nível de ressecamento dos cabelos. Esses produtos devolvem a umidade e o brilho, mantendo os fios macios e saudáveis”, orienta Vanessa Oliveira.

Produtos com ingredientes naturais ajudam a manter os cabelos limpos e saudáveis (Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock)

3. Lavagem cuidadosa

A forma como você lava os cabelos influencia diretamente a saúde capilar. Vanessa Oliveira orienta evitar água quente, que resseca os fios, e priorizar shampoos suaves. “Prefira produtos com ingredientes naturais, pois eles limpam sem agredir o couro cabeludo, garantindo frescor e vitalidade aos fios”, explica.

4. Invista em acessórios

Além de estilizar o visual, chapéus e lenços são aliados poderosos na proteção capilar. “Esses acessórios criam uma barreira física contra os raios solares, especialmente quando combinados com um bom protetor solar capilar. Sem contar que são ótimos para compor um look de verão”, enfatiza Vanessa Oliveira.

5. Manutenção regular

Para evitar o agravamento dos danos, aparar as pontas regularmente é indispensável. Vanessa Oliveira também alerta para o uso moderado de ferramentas térmicas, como chapinhas e secadores, que podem fragilizar ainda mais os fios. “Um corte estratégico elimina pontas danificadas e ajuda os cabelos a crescerem saudáveis.”

Por Caroline Amorim