6 pincéis ideais para a maquiagem dos olhos

Dominar a arte da maquiagem envolve mais do que habilidade e produtos com boa pigmentação e durabilidade; escolher as ferramentas certas para aplicação da make é fundamental, especialmente quando se trata dos olhos. Com uma extensa oferta de modelos e formatos, cada qual com uma função específica – desde aplicar sombras até criar delineados precisos –, é preciso saber escolher o acessório ideal para cada área e efeito desejado.

“Os pincéis são extensões da criatividade. Quando bem escolhidos e usados corretamente, eles ajudam a traduzir o estilo pessoal e a potencializar a maquiagem”, explica a maquiadora Marília Pisciotti.

Para ajudar a navegar nesse universo de possibilidades, Marília Pisciotti compartilha um guia prático com os principais tipos de pincéis para a região, suas características e dicas de uso. Com essas orientações, você pode explorar diferentes técnicas e alcançar acabamentos que vão do básico ao sofisticado, valorizando cada detalhe da sua produção.

1. Pincel de sombra

O pincel de sombra deve ter cerdas compactas (Imagem: Evgenyrychko | Shutterstock)

Se você deseja alcançar um acabamento profissional, o pincel de sombra é uma ferramenta indispensável. “Para aplicar sombras com precisão e intensidade, opte por um pincel de sombra com formato achatado e cerdas compactas”, recomenda Marília Pisciotti. A forma de usar o pincel também pode fazer grande diferença. “Para intensificar a pigmentação e obter uma cobertura impecável, use-o dando leves batidinhas na pálpebra”, ensina.

2. Pincel de esfumar

O pincel de esfumar costuma ter formato arredondado e cerdas macias (Imagem: Studio113 | Shutterstock)

Técnicas bem executadas dependem não apenas de prática, mas também das ferramentas certas para garantir o acabamento desejado. “O pincel para esfumar, com cerdas macias e formato arredondado, é perfeito para criar transições suaves entre as sombras”, ensina a maquiadora. Ela recomenda movimentos circulares ou de vai e vem com a mão leve para um acabamento mais natural.

3. Pincel chanfrado

O pincel chanfrado pode ajudar em diversas etapas da maquiagem, como delinear os olhos e preencher as sobrancelhas (Imagem: Amanda Alamsyah | Shutterstock)

Um pincel também pode ter mais de uma utilidade. “O pincel chanfrado como Brown Line 09, da Klass Vough, é versátil e indispensável. Com suas cerdas inclinadas e firmes, ele pode ser usado para delinear os olhos, aplicar sombra rente aos cílios ou até preencher as sobrancelhas”, orienta Marília Pisciotti.

Esse tipo de pincel também pode ajudar a esfumar a maquiagem. “Para um efeito mais esfumado, suavize os traços fazendo movimentos leves com o pincel”, explica.

4. Pincel de detalhes

O pincel de detalhes pode ser utilizado para destacar áreas menores (Imagem: AirCam.PRO | Shutterstock)

Quando o objetivo é aprimorar a maquiagem, contar com ferramentas específicas pode elevar o resultado. “Pequeno e com cerdas firmes, o pincel de detalhes é ideal para destacar áreas menores, como o canto interno dos olhos ou abaixo da linha d’água”, comenta a profissional. Ela recomenda usá-lo para criar pontos de luz ou realçar detalhes específicos.

5. Pincel de corte reto

O pincel de corte reto tem cerdas compactas e alinhadas (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

A precisão na maquiagem requer acessórios que tragam funcionalidade. “Para delinear a linha dos cílios com sombras ou delineadores em gel, o mais indicado é o pincel de corte reto, com cerdas compactas e alinhadas”, afirma Marília Pisciotti, que sugere pressionar levemente o pincel para criar traços finos e bem definidos.

6. Pincel de ponta fina

O pincel de ponta fina é ideal para delineados precisos (Imagem: AirCam.PRO | Shutterstock)

Investir em ferramentas de alta precisão é um dos segredos para destacar os traços e explorar novas técnicas. “O pincel de ponta fina é ideal para delineados detalhados e precisos, como o clássico cat eye”, explica a maquiadora. Ela recomenda usá-lo com delineadores líquidos ou em gel para obter traços suaves e bem definidos.

Dicas essenciais para aproveitar ao máximo seus pincéis

Além de conhecer as funções de cada pincel, é importante o cuidado com a manutenção e a limpeza das ferramentas. Segundo Marília Pisciotti, a higienização é indispensável. “Lave os pincéis regularmente com produtos específicos para evitar o acúmulo de maquiagem e a proliferação de bactérias. A limpeza é essencial para prolongar a durabilidade e garantir resultados consistentes na maquiagem”, afirma.

A maquiadora também recomenda investir em um bom kit de pincéis. “Ter uma variedade de pincéis no necessaire permite criar looks versáteis e com acabamento profissional”, completa.

Por Caroline Amorim