5 receitas típicas para celebrar o Ano-Novo Chinês

O Ano-Novo Chinês é uma das celebrações mais importantes na cultura chinesa, repleta de tradições, símbolos e, claro, comidas deliciosas! A cada ano, famílias se reúnem para dar boas-vindas ao novo ciclo e homenageiam, ao longo de 15 dias, um dos 12 animais do calendário chinês.

Durante a festividade, a comida desempenha um papel importante, representando prosperidade, sorte e felicidade. Para você que deseja comemorar a data com um toque autêntico, selecionamos 5 receitas típicas que vão trazer a verdadeira essência do Ano-Novo Chinês à sua mesa. Confira:

Frango xadrez

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 xícara de chá de amendoim torrado

torrado 2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Cebolinha cortada em tiras para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente o frango e refogue até dourar. Junte o pimentão e a abobrinha e refogue por 8 minutos. Em seguida, coloque o molho de soja, o vinagre de arroz e o açúcar e mexa para incorporar.

Em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura sobre a panela e mexa até o molho engrossar. Por último, coloque os amendoins e a cebolinha e misture rapidamente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz branco.

Chow Mein (macarrão chinês)

Ingredientes

200 g de macarrão chinês

200 g de camarão limpo

limpo 2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado

1 cenoura descascada e cortada em tiras finas

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

1 xícara de chá de repolho fatiado

1/2 xícara de chá de brotos de feijão

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de açúcar

Sal a gosto

Cebolinha picada e sementes de gergelim para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a cenoura, o pimentão e o repolho e refogue até ficarem macios. Junte o macarrão, o molho de soja, o açúcar e o óleo de gergelim e mexa para incorporar. Por último, coloque os brotos de feijão e misture. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim. Sirva em seguida.

Bolo de rabanete

Ingredientes

500 g de rabanete branco ralado

branco ralado 200 g de farinha de arroz

300 ml de água

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de molho de soja

50 g de cogumelos secos

50 g de linguiça chinesa picada

1 colher de chá de cebolinha picada para decorar

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Adicione o rabanete e cozinhe até soltar a água. Tempere com sal, açúcar e molho de soja. Acrescente a farinha de arroz e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, despeje a mistura em uma assadeira untada com óleo vegetal e cozinhe no vapor por 45 minutos. Após, aguarde esfriar e, com a ajuda de uma faca, corte em quadrados. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Mapo tofu (Imagem: gontabunta | Shutterstock)

Mapo tofu

Ingredientes

400 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 200 g de carne moída de porco

2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre descascado e picado

1 colher de sopa de pasta de feijão fermentado (doubanjiang)

1 colher de chá de pimenta-chinesa moída

2 pimentas vermelhas secas

1 xícara de chá de caldo de frango

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte a pasta de feijão fermentada, a pimenta-chinesa e as pimentas vermelhas e mexa para incorporar. Cubra com o caldo de frango e o molho de soja e misture. Acrescente o açúcar e o tofu e cozinhe por 5 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, disponha o amido de milho e a água e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Tangyuan ( bolinho doce)

Ingredientes

200 g de farinha de arroz glutinoso

600 ml de água morna

50 g de pasta de feijão doce

doce 2 colheres de sopa de açúcar

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz glutinoso e 100 ml de água morna. Misture até obter uma massa homogênea. Após, divida-a em pequenas porções, faça bolinhos e recheie cada um com um pouco da pasta de feijão, fechando bem.

Em uma panela, coloque o restante da água, o açúcar e o gengibre e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com a ajuda de uma concha, adicione os bolinhos e cozinhe até que subam à superfície. Desligue o fogo e sirva quente com a calda de cozimento.