5 dicas para prevenir candidíase no verão

A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida, sendo a espécie Candida albicans a mais comum. Esse fungo vive naturalmente no corpo humano, mas pode se proliferar descontroladamente quando há um desequilíbrio na flora microbiota.

Durante o verão, a candidíase se torna mais comum devido ao aumento da temperatura e da umidade, fatores que favorecem a multiplicação do fungo. Além disso, o uso frequente de roupas molhadas, como biquínis, e a transpiração excessiva criam um ambiente propício para a infecção.

“É comum observarmos nessa época do ano o aumento das queixas e dos atendimentos médicos por causa da candidíase. Isso porque o calor e a umidade criam um ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias, que causam desconforto e podem ocasionar sintomas como coceira, ardência e corrimento branco e espesso”, comenta a Dra. Manuele Calil, coordenadora do Setor de Ginecologia e Obstetrícia do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), da Dasa.

O cuidado ainda mais atento com a higiene íntima e a mudança de alguns hábitos podem reduzir as chances de a mulher desenvolver a candidíase. Confira!

1. Cuidado com o tipo de roupa

Evite roupas justas e feitas com tecido sintético, pois elas retêm o suor e a umidade do corpo, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias. Nas roupas íntimas, opte por calcinhas de tecidos naturais e algodão.

2. Atenção com o pH vaginal

Segundo a Dra. Manuele Calil, o pH saudável para a vagina é ligeiramente ácido, capaz de manter equilibrada a flora bacteriana e proteger a região de infecções. Contudo, o calor e a umidade podem causar alterações nesta estabilidade, tornando o pH mais alcalino e favorecendo o crescimento de fungos, como o Candida albicans, que provoca a candidíase, e bactérias causadoras da vaginose.

Na praia, é importante evitar ficar com a roupa molhada por muito tempo (Imagem: Olezzo | Shutterstock)

3. Evite ficar com as roupas molhadas

Evite ficar com biquíni molhado por muito tempo ou roupas de academia suadas. Essa umidade excessiva é prejudicial. Providencie a troca da roupa e deixe a região íntima sempre sequinha.

4. Mantenha a higiene da região íntima

Para a higiene adequada da região íntima são indicados água e sabonete neutro, assim como secagem caprichada depois do banho. O uso de produtos químicos, como sabonetes perfumados e desodorantes íntimos, pode provocar irritações, aumentar inflamações e desequilibrar o pH.

5. Alimentação e probióticos

O consumo de probióticos pode ajudar a fortalecer a flora bacteriana natural da vagina – composta por lactobacilos – e estimular o sistema imunológico local, aumentando a sua capacidade de defesa contra infecções. “Com uma alimentação saudável, é possível reduzir a inflamação da área íntima em casos de candidíase e vaginose. É contraindicado o consumo de industrializados, produtos fermentados, excesso de leite e derivados”, indica a Dra. Manuele Calil.

