O iogurte natural é um ingrediente versátil e nutritivo que pode ser incorporado em diversas preparações práticas e saudáveis. Rico em proteínas, cálcio e probióticos, ele contribui para a saúde digestiva e fortalece o sistema imunológico. Além disso, sua textura cremosa e sabor suave combinam com pratos doces e salgados, proporcionando leveza e frescor às preparações.

Abaixo, confira 5 receitas práticas e saudáveis com iogurte natural!

Salada de macarrão com iogurte e atum

Ingredientes

250 g de macarrão integral tipo penne

integral tipo penne 370 g de iogurte natural

360 g de atum ao natural escorrido

1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida

1/2 cebola-roxa picada

1 talo de aipo picado

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de limão para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture o iogurte, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o atum, a ervilha, a cebola-roxa e o aipo ao molho e misture bem. Adicione o macarrão frio e mexa delicadamente para envolver todos os ingredientes. Leve a geladeira por 30 minutos. Decore com rodelas de limão e sirva em seguida.

Panqueca de iogurte natural

Ingredientes

170 g de iogurte natural

1 ovo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

em flocos finos 1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem o iogurte e o ovo. Adicione a aveia, o fermento, o mel e a essência de baunilha. Mexa até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um fio de azeite. Despeje pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Sirva com frutas.

Frango ao molho de iogurte

Ingredientes

2 peitos de frango cortados em cubos

cortados em cubos 340 g de iogurte natural

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de coentro picado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com alho, sal, pimenta-do-reino, cúrcuma, páprica e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure o frango até ficar bem cozido. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o iogurte e misture bem com os temperos que restaram. Cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Volte o frango para a frigideira, misture bem no molho e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Bolo de iogurte (Imagem: asife | Shutterstock)

Bolo de iogurte natural

Ingredientes

170 g de iogurte natural

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o iogurte e o óleo de coco, misturando bem. Acrescente a farinha de aveia e o amido de milho, mexendo até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.

Sorvete de iogurte com manga e pêssego

Ingredientes

340 g de iogurte natural

1 xícara de chá de manga cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de pêssego cortado em cubos

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador ou processador de alimentos, coloque o iogurte, as frutas e o mel. Bata até que a mistura fique bem homogênea. Despeje a mistura em uma forma de vidro. Alise a superfície com uma espátula para garantir que o sorvete fique uniforme. Cubra com filme-plástico e leve ao congelador por 4 a 6 horas, ou até que o sorvete esteja completamente firme. Antes de servir, retire o sorvete do congelador e deixe amolecer por alguns minutos para facilitar o manuseio. Sirva em seguida.