O gengibre é considerado um alimento termogênico porque possui compostos bioativos, como o gingerol e o shogaol, que estimulam o metabolismo e aumentam a temperatura corporal. Esse efeito faz com que o organismo gaste mais energia, favorecendo a queima de calorias e auxiliando no emagrecimento. Além disso, melhora a digestão, reduz inflamações e potencializa a circulação sanguínea, o que contribui para a saúde geral do corpo.

Abaixo, confira 5 receitas termogênicas e saudáveis com gengibre!

Chá gelado de limão-siciliano, limão-taiti e gengibre

Ingredientes

1 l de água

1 limão-siciliano

1 limão-taiti

1 pedaço pequeno de gengibre descascado e cortado em fatias finas

descascado e cortado em fatias finas 2 colheres de sopa de mel

Rodelas de limão, folhas de hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione o gengibre. Deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por mais 10 minutos. Em seguida, coe para retirar os pedaços de gengibre. Esprema o suco do limão-siciliano e do limão-taiti no chá já coado. Acrescente o mel e misture bem até dissolver completamente. Deixe o chá esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva o chá gelado com pedras de gelo, rodelas finas de limão e folhas de hortelã para um toque refrescante.

Picolé de abacaxi, manga e gengibre

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de chá de gengibre fresco picado

fresco picado 1/2 abacaxi picado

1 manga picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, desligue o fogo, coloque o gengibre na água e deixe descansar por 5 minutos. Retire o gengibre e aguarde esfriar. Em seguida, coloque a água e os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para formas de picolé e leve ao freezer por 2 horas. Coloque os palitos para picolé e volte ao freezer para congelar. Sirva em seguida.

Sopa de legumes com gengibre

Ingredientes

3 1/2 xícaras de chá de batata picada

2 xícaras de chá de cenoura picada

picada 2 xícaras de chá de tomate picado

2 pedaços de gengibre picados

4 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

Sal e salsa picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Adicione a batata, a cenoura, o tomate e o gengibre e refogue por mais dois minutos. Cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Após, espere esfriar e bata tudo no liquidificador até obter uma sopa cremosa. Em outra panela, aqueça o restante do azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente a sopa batida e tempere com o sal e a salsa. Deixe aquecer por 3 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida.

Suco de laranja, cenoura e gengibre (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock)

Suco de laranja, cenoura e gengibre

Ingredientes

3 laranjas descascadas e sem sementes

1 cenoura cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água gelada

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque as laranjas, a cenoura e o gengibre no liquidificador. Adicione a água gelada e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe e adicione o mel. Sirva em seguida.

Biscoitos integrais de gengibre e canela

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

1 ovo

3 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa de óleo de coco derretido

Modo de preparo

Em uma tigela, combine a farinha integral, o açúcar mascavo, o fermento, o gengibre, a canela e o sal. Misture bem. Acrescente o ovo, o mel e o óleo de coco à mistura seca. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos ou uma colher, faça pequenas bolinhas e achate levemente sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 12 a 15 minutos, ou até que os biscoitos fiquem dourados e crocantes. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.