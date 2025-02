A gratidão é um dos sentimentos mais poderosos que podemos cultivar. Quando reconhecemos as bênçãos em nossa vida, mesmo nos momentos difíceis, fortalecemos a fé e encontramos paz no coração. Independentemente da situação, sempre há algo para agradecer. Seja pela proteção, pela saúde ou pelas pessoas que nos cercam, dedicar um momento para expressar esse sentimento é essencial.

Abaixo, confira 5 orações de agradecimento e gratidão!

1. Oração de agradecimento pela provisão e pelo sustento

Neste dia, eu Te louvo e Te exalto, com gratidão pelo Teu cuidado com a minha vida e com a minha família. Senhor, obrigado porque tens suprido todas as nossas necessidades. Graças Te dou por me sustentar tanto física como espiritualmente. Contigo não tenho falta de nada, pois Tu és o meu Bom Pastor! Cuida de tudo em minha vida e na minha casa, nos mínimos detalhes. Obrigado pela comida que posso comer, pelo teto sobre minha cabeça e pelas roupas que me mantêm aquecido, pela água, até mesmo pelo ar que eu respiro, Te agradeço, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor!

Em todos os momentos e em todas as situações posso ver a Tua boa mão a me conduzir. Tu és bom e fiel! Pai celestial, obrigado porque tens me ajudado em todas as aflições e necessidades que surgem. Dá-me aquilo que tenho necessidade neste dia, e me ajuda a confiar que Tu cuidas do meu amanhã. Quero descansar na Tua provisão, confiante que sempre me dás tudo aquilo que preciso.

Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Graças, muitas graças, porque Tu me acompanhas em todos os momentos e tens sido o meu fiel amigo. Sou grato pelo sustento diário. Posso descansar tranquilo, sabendo que Tu sabes sempre o que é o melhor para mim. Eu Te amo, meu Senhor e meu Deus. Fica comigo hoje e sempre!

Em nome de Jesus, amém.

2. Oração de gratidão a Deus pelo dia

Querido Deus, ao raiar desse dia eu quero Te agradecer. Sou grato por cada momento e por cada respiração que me concedeste. Peço-Te que me ajudes a reconhecer o valor de cada dia e a apreciar as bênçãos que recebemos. Revela-me, Senhor, as áreas da minha vida onde posso simplificar e dedicar mais tempo para Te louvar. Que eu possa sempre encontrar alegria e gratidão em cada dia que Tu criaste. Amém.

3. Oração de gratidão pelo amparo constante

Obrigado, Senhor, pela vossa presença constante ao meu lado!

Vós sois a força no momento de fraqueza, a alegria no momento de tristeza.

Vós sois a paz na tribulação e na angústia, és a rocha que alicerça meus projetos

e o embalo harmonioso que me acalma nas noites de inquietação.

Vós sois a luz que ilumina meu caminho e a alegria que me faz caminhar.

Vós envolveis toda a minha vida e está presente em cada momento que vacilo.

Quando caio, me levantas;

Quando me decepciono, me animas;

Quando sinto medo, me fortaleces.

Em vós confio plenamente e, a todo o momento,

rendo-vos graças pelas bênçãos e maravilhas que realizas a cada novo dia.

Amém.

Orações que expressam gratidão ajudam na percepção das bençãos que desfrutamos no dia a dia (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Oração da gratidão ao Universo

Universo misterioso e perfeito, que tudo pode ver, pela bênção que possuo em minha vida, atraio a saúde do meu corpo, o verdadeiro amor, o emprego dos meus sonhos e tudo que eu almeje. Sou grato pelo que possuo e o que vou alcançar, acredito, confio, entrego e realizo. Pela minha fé do dia a dia, eu me aproximo da luz, do bem e do amor. Minha energia atrai o poder de todas as coisas, pois posso tudo Naquele que me fortalece…

Dou o devido respeito à natureza, com a qual me conecto e por meio da qual me sinto equilibrado. Posso sentir a vida de todas as coisas que vibram em meu coração e minhas veias. Grito aos quatro cantos que estou vivo! Torno meus dias cada vez mais coloridos, atraindo pessoas verdadeiras, sentimentos sinceros, momentos inesquecíveis. Sei que consigo fazer isso. Oh, Universo, ao qual sou grato, Deus que tudo vê, eu O invoco!

Os objetivos diários aos quais me proponho alcançar fazem parte da minha caminhada, a qual enfrentarei facilmente. A luta da rotina serve para alimentar minha vontade de querer cada vez mais. Meus desejos são propósitos, ordeno que todos cheguem até mim. Nas pequenas coisas me fortifico, dou valor ao que sou, tenho gratidão e enxergo a majestade que existe em mim. Sou um ser humano único e não preciso de nada e ninguém para me sentir assim. Possuo garra, força e amor dentro de mim…

Eu me reinvento e me descubro diariamente. Busco a evolução, aprofundo minha conexão com meu “eu” espiritual: corpo, alma, saúde e realidade. Eu vivo no amor, sou amor-próprio e respiro amor. Vou atrair tudo que houver de positivo, pois os meus pensamentos materializarão meus objetivos e eu penso e vivo na positividade. Meu passado não me define. Como a borboleta, estou em constante mudança. Envio meus pedidos ao Universo e afirmo que serei ouvido. Acredito, peço e recebo!

Não cairei em locais obscuros, pois a luz celestial me acompanha. Ela acende em minha cabeça e me livra de vendas que me impeçam sentir e ver o amor de Deus. Sempre estou no lugar certo e atraio os atributos corretos para ser cada vez mais uma pessoa melhor. Sou grato pelo amor que me cerca, pelo bem que me rodeia, por aqueles que se importam comigo. Entrego minha vida às bênçãos do Universo, para todo o sempre…

Gratidão, gratidão, gratidão!

5. Oração de gratidão pela vida

Que a verdade se manifeste em mim.

Sou grato pela vida;

Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões e que me traz a vida;

Agradeço pelo sol que me esquenta;

Manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até minha casa;

Sou grata por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz;

Expresso a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida;

Agradeço por todas as coisas boas que acontecem em meu dia;

Expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho;

Agradeço por ter conhecido as pessoas que amo;

Agradeço por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores de minha vida espiritual e emocional.

Agradeço pela noite que me permite descansar e recarregar minhas energias;

Sou grato por minha cama que me proporciona uma boa noite de sono;

Sou grato por todas as coisas simples que tenho e que sem elas minha vida seria muito difícil;

Que a gratidão preencha meu ser;

Que essa energia se manifeste em minha mente e em meu coração.