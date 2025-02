Conheça os benefícios do tomate para a saúde

Em 1º de fevereiro é comemorado o Dia do Tomate, um dos alimentos mais queridos e presentes na culinária mundial. Originário das Américas, se trata de um fruto versátil, saboroso e altamente nutritivo. Seja cru em saladas, cozido em molhos ou processado, ele é um ingrediente essencial em pratos de diferentes culturas, especialmente na culinária italiana, na qual é a base de receitas icônicas como o molho para massas e a pizza.

Mas além de seu papel gastronômico, o tomate também traz inúmeros benefícios para a saúde. De acordo com Priscila Desterro, chef do Instituto Gourmet, esse alimento é um excelente aliado para uma alimentação saudável. “Ele possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser um alimento de baixa caloria, ideal para várias dietas”, destaca.

Além disso, o tomate é rico em:

Vitamina C, que fortalece o sistema imunológico;

Potássio, importante para a saúde do coração;

Fibras, que auxiliam na digestão;

Água, compondo cerca de 95% de sua estrutura, ajudando na hidratação do corpo.

Outro grande benefício é sua coloração avermelhada, resultado do licopeno, um antioxidante poderoso que protege as células e previne doenças crônicas. “Quanto mais vermelho o tomate, maior a presença de licopeno. Inclusive, ele se torna mais biodisponível quando aquecido, o que significa que molhos de tomate podem conter mais licopeno do que o tomate fresco”, explica a nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo.

Cuidado com o consumo do tomate

Embora o tomate seja um alimento extremamente saudável, algumas pessoas devem tomar cuidado ao ingeri-lo. Priscila Desterro aponta que o consumo excessivo pode causar azia ou refluxo em pessoas sensíveis à sua acidez. “Quem tem gastrite ou alergias deve consumir com moderação”, alerta.

Além disso, Fernanda Larralde ressalta a necessidade de atenção para grupos específicos, como pacientes renais crônicos, que precisam controlar a ingestão de potássio, e pessoas com intolerância à histamina, devido à presença dessa substância no tomate. “O ideal é sempre buscar orientação de um nutricionista para adaptar o consumo à dieta e necessidades individuais”, afirma.

O tomate pode ajudar na busca por uma alimentação saudável por ter bons nutrientes e promover saciedade (Imagem: Milton Buzon | Shutterstock)

Aliado para a perda de peso

Além de todos os benefícios nutricionais, o tomate é um aliado na busca por uma alimentação equilibrada. Com baixíssima caloria e alta concentração de fibras, ele promove saciedade e é perfeito para quem deseja perder peso ou manter a forma.

“O tomate pode ser incluído de várias formas na dieta, tanto cru quanto em molhos ou preparações quentes, oferecendo versatilidade e sabor sem comprometer o equilíbrio calórico”, reforça Priscila Desterro.

Celebre o dia do tomate com sabor e saúde

Aproveite para incluir esse superalimento em suas refeições, seja em saladas frescas, sucos, sopas ou molhos. Versátil, nutritivo e cheio de sabor, o tomate merece um lugar de destaque no prato e na rotina alimentar de todos. “O tomate é uma escolha inteligente para uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e cheia de benefícios para a saúde”, ressalta Fernanda Larralde.

Por Evelyn Guimarães