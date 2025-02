Segundo uma pesquisa da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o Brasil é o segundo país que mais consome pizza no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Quem está de dieta ou buscando o aumento de massa muscular não precisa abrir mão da pizza. As versões proteicas são ótimas alternativas para incluir esse prato no cardápio sem comprometer os objetivos nutricionais.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas de pizza proteica para incluir na dieta!

Pizza de atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

3/4 de xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento biológico seco

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

170 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

Orégano a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o sal e, aos poucos, a água morna e o azeite. Misture até obter uma massa homogênea. Sove por 5 minutos e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo integral e, com a ajuda de um rolo, abra a massa no formato de um círculo. Transfira para uma assadeira untada com azeite e espalhe o molho de tomate sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e recheie com o queijo muçarela, o atum e a cebola-roxa. Polvilhe orégano e leve novamente ao forno até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Pizza de aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de café de sal

1 ovo

2 colheres de sopa de água

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 tomate cortado em rodelas

Queijo branco fatiado para rechear

Orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o azeite, o sal, o ovo e a água e misture. Adicione o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e despeje a massa sobre ela. Frite até desgrudar um dos lados e vire para dourar o outro. Reduza o fogo, coloque o molho de tomate sobre a massa e espalhe. Recheie com o queijo e desligue o fogo. Finalize com os tomates e o orégano. Sirva em seguida.

Pizza de brócolis (Imagem: Larisa Blinova | Shutterstock)

Pizza de brócolis

Ingredientes

2 xícaras de chá de floretes de brócolis triturado

triturado 1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de orégano

1/2 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

1/2 abacate descascado e fatiado

Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o brócolis triturado, o ovo, o alho, o sal e o orégano e misture até obter uma massa homogênea. Após, espalhe a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga, formando um disco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e recheie com o queijo muçarela e os cogumelos. Leve novamente ao forno até o queijo derreter. Finalize com fatias de abacate e salsa. Sirva em seguida.

Pizza de couve-flor

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve-flor cozida

cozida 1 ovo

3 colheres de sopa de molho de tomate

4 fatias de queijo branco

1 tomate cortado em rodelas

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-flor e bata até obter uma massa. Após, coloque a mistura em um pano limpo e aperte para retirar o excesso de água. Disponha em um recipiente, adicione o ovo e o sal e mexa para incorporar. Transfira para uma assadeira untada com azeite e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e cubra com o molho de tomate. Recheie com o queijo e o tomate. Polvilhe com orégano e leve novamente ao forno por 5 minutos. Sirva em seguida.

Pizza de batata-doce

Ingredientes

1/2 xícara e chá de água morna

1/2 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de açúcar

2 ovos

30 g de azeite

80 g de batata-doce cozida, descascada e amassada

cozida, descascada e amassada 220 g de farinha de arroz

170 g de polvilho doce

15 g de farinha de linhaça

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 tomate cortado em rodelas

1/2 cebola-roxa fatiada

Queijo feta esfarelado a gosto

Farinha de arroz para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e a água morna e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque a batata-doce, as farinhas, os ovos e o azeite e mexa para incorporar. Acrescente a fermentação reservada e misture até obter uma massa homogênea. Sove por 5 minutos e cubra com um plástico-filme. Deixe descansar por 10 minutos.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e abra a massa com a ajuda de um rolo. Transfira para uma assadeira untada com azeite e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e recheie com o queijo, o tomate e a cebola-roxa. Leve novamente ao forno por 5 minutos. Sirva em seguida.