5 séries coreanas que fazem sucesso na Netflix

As séries coreanas, também chamadas de doramas, se destacam por suas tramas envolventes, personagens complexos e mistura de gêneros que conquistam o público no Brasil. Entre as produções mais comentadas da Netflix, encontramos histórias que vão do romance ao suspense. A série ‘O rei de porcelana’, por exemplo, leva os espectadores à dinastia Joseon, e acompanha uma princesa disfarçada de príncipe, que luta para proteger sua verdadeira identidade.

‘Meu Demônio Favorito’, por outro lado, combina elementos de fantasia e romance ao acompanhar Jeong Gu-won, um demônio que acaba se casando com uma humana para recuperar seus poderes. E não podemos esquecer da produção de sucesso global ‘Round 6’, que segue um grupo de pessoas que aceitam participar de um jogo mortal inspirado em brincadeiras infantis.

Abaixo, confira informações dessas e outras séries coreanas que fazem sucesso na Netflix!

1. O rei de porcelana (2021)

Em ‘O rei de porcelana’, Lee Hwi enfrenta diversos desafios para manter sua identidade após se apaixonar por Ji-woon (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O drama se passa durante a dinastia Joseon, em que gêmeos eram considerados um mau presságio. Quando a princesa consorte da coroa dá à luz gêmeos, um menino e uma menina, a superstição leva à ordem de sacrificar a menina. Para salvar a filha, a princesa finge sua morte e a envia secretamente para fora do palácio.

Anos depois, o príncipe herdeiro, Lee Hwi (Nam Yoon-su), morre de uma doença terminal. Para proteger o segredo, a princesa traz sua filha (Choi Myung-bin) de volta ao palácio e a cria como o príncipe herdeiro, ocultando sua verdadeira identidade. À medida que cresce, a jovem enfrenta desafios para manter sua identidade em segredo, especialmente quando se apaixona por Jung Ji-woon, um tutor real.

2. Round 6 (2021)

Em ‘Round 6’, Seong Gi-hun aceita participar de um jogo brutal por um prêmio em dinheiro (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série acompanha Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), um homem falido e viciado em jogos de azar, que recebe um convite misterioso para participar de uma competição com outras pessoas que também estão com dificuldades financeiras. O torneio consiste em uma série de jogos infantis tradicionais da Coreia do Sul. Porém, quem perde é eliminado de forma brutal. O prêmio para o vencedor é uma quantia bilionária, suficiente para mudar a vida de Seong Gi-hun.

À medida que os desafios avançam, os participantes precisam tomar decisões difíceis, formando alianças e traindo uns aos outros para sobreviver. A competição é comandada pelo enigmático Front Man (Gong Yoo), que supervisiona tudo enquanto os jogadores são vigiados por guardas mascarados. Com o passar do tempo, Seong Gi-hun percebe que o jogo vai muito além do dinheiro e se torna uma luta pela sua própria humanidade.

3. Vinte e cinco, vinte um (2022)

Na série ‘Vinte e cinco, vinte e um’, Na Hee-do e Baek Yi-jin buscam formas de realizar seus sonhos em meio à crise financeira que atinge a Coreia do Sul (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história acompanha Na Hee-do (Kim Tae-ri), uma jovem esgrimista, e Baek Yi-jin (Nam Joo-hyuk), um aspirante a jornalista, entre 1998 e 2021. Na Hee-do, membro da equipe de esgrima de sua escola, enfrenta a dissolução do time devido à crise financeira que atinge a Coreia do Sul. Determinada, ela transfere-se para a Escola Taeyang e, posteriormente, integra a equipe nacional de esgrima.

Paralelamente, Baek Yi-jin vê sua família perder tudo durante a crise, enfrentando desafios para reconstruir sua vida e carreira. A relação dos dois jovens se desenvolve ao longo da trama, à medida que eles compartilham seus medos, frustrações e vitórias. Ambos se tornam pilares importantes na vida um do outro, ajudando a superar as adversidades e a se encontrar em meio ao caos da juventude e da crise social.

4. Meu demônio favorito (2023)

Em ‘Meu demônio favorito’, Jeong Gu-won perde seus poderes e propõe casamento a uma humana para recuperá-los (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série de fantasia segue Jeong Gu-won (Song Kang), um demônio imortal e poderoso que, ao longo de séculos, mantém sua sobrevivência ao firmar acordos com humanos, trocando favores por suas almas. No entanto, sua trajetória muda quando ele conhece Do Do-hee (Kim Yoo-jung), CEO de uma grande empresa familiar. Crescendo em um ambiente marcado por disputas e traições, Do-hee desenvolve uma profunda desconfiança em relação às pessoas.

Tudo toma um rumo inesperado quando Gu-won perde seus poderes enquanto está ao lado dela, ficando vulnerável e incapaz de viver sem a presença de Do-hee. Em busca de recuperar suas forças, ele propõe a ela um casamento por conveniência. O que começa como uma simples aliança se transforma em algo mais complicado, à medida que sentimentos profundos começam a surgir entre os dois.

5. Quando o telefone toca (2024)

Em ‘Quando o telefone toca’, Baek Sa-eon se vê envolvido em um jogo psicológico perigoso para salvar a si e sua esposa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama segue a história de Baek Sa-eon (Yoo Yeon-seok), um porta-voz presidencial, que mantém um casamento de conveniência com Hong Hee-ju (Chae Soo-bin), uma mulher que perdeu a fala devido a um trauma na infância e se tornou intérprete de língua de sinais. Embora vivam juntos, eles são desconhecidos um para o outro.

A vida deles, que parecia estável, muda drasticamente quando Hee-ju é sequestrada. Em seguida, Sa-eon recebe uma ligação misteriosa do sequestrador, o que dá início a um tenso e arriscado jogo psicológico. Enquanto tenta descobrir quem está por trás do sequestro, Sa-eon se vê cada vez mais envolvido em uma teia de segredos e conspirações que ameaçam não só sua carreira, mas também a revelar aspectos sombrios do passado de ambos.