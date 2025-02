4 óleos essenciais para atrair boas energias no Ano Novo Chinês

O Ano Novo Chinês começa hoje, 29 de janeiro, sob a influência da Serpente de Madeira, símbolo de inteligência, renovação e transformação. A aromaterapia, uma prática milenar que utiliza aromas naturais para promover bem-estar e equilíbrio, pode ajudar a entrar nesse novo ciclo, atraindo boas energias.

Segundo Daiana Petry, aromaterapeuta, perfumista botânica, naturóloga e especialista em neurociência, a escolha adequada dos óleos essenciais pode contribuir para a harmonização do corpo e da mente, estimulando a prosperidade, a serenidade e a renovação.

A seguir, confira 4 opções de óleos essenciais para atrair boas energias no Ano Novo Chinês!

1. Laranja-doce

Conforme Daiana Petry, o óleo essencial de laranja-doce na cultura chinesa simboliza sorte e abundância. “O óleo essencial de laranja-doce traz energia positiva e ajuda a elevar o ânimo, e é excelente para aromatizar a casa no dia da virada, promovendo leveza e otimismo para iniciar o novo ciclo”, explica.

2. Canela

Como este novo ano é da Serpente de Madeira, que representa estratégia e transformação, o óleo essencial de canela é indicado para reforçar essas energias. “A canela desperta coragem, criatividade e determinação, sendo ideal para quem deseja impulsionar novos projetos”, destaca.

O óleo essencial de lavanda ajuda a relaxar e diminuir o estresse (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Lavanda

O Ano Novo Chinês também é um momento de purificação e preparação para um novo ciclo. O óleo essencial de lavanda é poderoso para relaxar e aliviar o estresse acumulado. “É indicado para promover equilíbrio emocional e criar um ambiente de paz e serenidade”, sugere a aromaterapeuta.

4. Eucalipto

O óleo essencial de eucalipto auxilia na purificação dos ambientes, eliminando energias negativas. “Ele é ótimo para borrifar nos cômodos da casa antes da virada, trazendo frescor e clareza mental”, recomenda Daiana Petry.

Como utilizar os óleos essenciais

Para aproveitar os benefícios dos óleos essenciais nesta data, a Daiana Petry indica aromatizar o ambiente com algumas gotas em um difusor, para criar um clima harmonioso, ou preparar um spray com 100 ml de álcool de cereais e 20 gotas de óleo essencial de eucalipto e, depois, borrifar pela casa. “Ainda é possível usufruir dos óleos essenciais em um banho energético, borrifando o spray de eucalipto no boxe do banheiro na hora do banho para renovar as energias”, conclui.

Por Mayra Cinel