Fevereiro chega com uma seleção de grandes lançamentos no Max, prometendo agitar os fãs de todos os estilos. A plataforma se prepara para entregar uma diversidade de produções que atendem aos mais diferentes gostos. Com um leque variado de estreias, o streaming se firma como um destino imperdível para quem busca qualidade e entretenimento de alto nível.

A seguir, confira 5 lançamentos do Max em fevereiro de 2025!

1. A Queda de P. Diddy (01/02)

O documentário “A Queda de P. Diddy” revela detalhes chocantes sobre os escândalos e controvérsias que cercam um dos maiores nomes do hip-hop (Imagem: Divulgação | Max)

Este documentário mergulha nos bastidores dos escândalos envolvendo Sean “Diddy” Combs, um dos nomes mais influentes do hip-hop. A produção apresenta relatos exclusivos e imagens de arquivo inéditas, oferecendo uma visão profunda sobre as acusações de comportamento violento e atividades ilegais que cercam o magnata da música. Com entrevistas de ex-colaboradores e vítimas, a série busca desvendar os segredos que redefiniram a imagem pública de Diddy.

2. Common Side Effects (03/02)

“Common Side Effects” traz humor ácido e ficção científica ao explorar os bastidores da indústria farmacêutica e o impacto de uma descoberta misteriosa (Imagem: Divulgação | Max)

Criada por Joe Bennett e Steve Hely, com produção executiva de Mike Judge e Greg Daniels, esta série animada de comédia e suspense acompanha Marshall e Frances, dois ex-colegas de laboratório que descobrem um cogumelo misterioso com propriedades curativas extraordinárias. À medida que tentam levar essa descoberta ao mundo, eles se deparam com uma conspiração envolvendo grandes empresas farmacêuticas e o governo, que buscam suprimir esse conhecimento.

3. Pesadelo na Cozinha – 4ª temporada (07/02)

Com críticas afiadas e muita reviravolta, “Pesadelo na Cozinha” mostra a dura realidade de restaurantes que precisam de mudanças urgentes para sobreviver (Imagem: Divulgação | Band)

O renomado chef Erick Jacquin retorna com a aguardada quarta temporada de “Pesadelo na Cozinha”, reality show que acompanha restaurantes à beira do colapso em busca de uma segunda chance. Com sua abordagem firme e bem-humorada, Jacquin analisa a estrutura dos estabelecimentos, identifica falhas na gestão e propõe soluções para transformar os negócios. Nesta nova edição, 12 restaurantes enfrentam o desafio de salvar suas cozinhas e recuperar a confiança dos clientes. Produzido em parceria pela Warner Bros. Discovery e Band, o programa combina tensão, emoção e aprendizado em cada episódio.

4. WeeBoom – 2ª temporada (10/02)

“WeeBoom” volta para mais aventuras, levando os personagens a diferentes países e explorando culturas por meio da animação (Imagem: Divulgação | Boomerang)

A animação brasileira “WeeBoom” retorna para sua segunda temporada, trazendo novas aventuras de Wee, uma coelha destemida, e Boom, um ser mitológico que rege os sons do mundo. Juntos, eles embarcam em uma missão para recuperar os boomies, pequenas criaturas travessas movidas pela música que escaparam de seu guardião. Nesta nova fase, a dupla viaja por diversos países, enfrentando desafios únicos e descobrindo culturas fascinantes.

Eles surfarão em vulcões ativos na Nicarágua, lidarão com estátuas dançantes em uma cidade fantasma da Namíbia, enfrentarão um Boomie no Japão que faz os habitantes acreditarem que são personagens de cosplay e muito mais. Criada por Jonas Brandão e dirigida por Belisa Proença, a série tem abordagem educativa e envolvente, mesclando música, comédia e um toque de aventura.

5. The White Lotus – 3ª temporada (16/02)

“The White Lotus” retorna para sua terceira temporada com um novo cenário paradisíaco e ainda mais mistérios para os hóspedes do resort de luxo (Imagem: Divulgação | Max)

Após duas temporadas de sucesso, “The White Lotus” retorna para sua terceira temporada, explorando um novo destino exótico. Criada por Mike White, a série antológica se passa dessa vez na Tailândia, onde certo grupo de hóspedes vive uma trama repleta de mistérios, críticas sociais e humor ácido. O elenco inclui nomes como Carrie Coon, Aimee Lou Wood, Leslie Bibb, Walton Goggins, Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, Parker Posey, Jason Isaacs, Scott Glenn e Lisa (integrante do BLACKPINK).

A única personagem que retorna das temporadas anteriores é Belinda Lindsey (Natasha Rothwell), gerente do spa do resort. Segundo Mike White, enquanto a primeira temporada focava dinheiro e a segunda, sexo, a terceira explorará a relação entre espiritualidade e morte na cultura oriental.