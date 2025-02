9 cores para a decoração e as sensações proporcionadas por elas

Assim como móveis e outros objetos, as cores das paredes são importantes para compor a decoração de uma casa. Isso porque os tons de cada ambiente dizem muito sobre a personalidade e o estilo do morador, além de transmitirem variadas sensações.

Segundo a psicologia das cores, o cérebro humano consegue identificar cores e transformá-las em emoções, sentimentos e desejos. “Elas impactam, muitas vezes, de forma inconsciente e, nos ambientes, podem nos trazer sensações até subjetivas”, explica Luciane Mota, designer de interiores.

Conforme esclarece Ana Cristina Gomes, especialista em sistema tintométrico, é recomendado pintar e decorar a casa de maneira acolhedora e harmônica. “A cor também se destaca como geradora de conforto e saúde”, esclarece.

Abaixo, confira os significados das cores, em quais ambientes utilizá-las e dicas para harmonizá-las com outros tons!

1. Amarelo

De acordo com Ana Cristina Gomes, o amarelo desperta a criatividade. É uma cor muito indicada para quarto infantil (sem muito exagero) e escritório, pois simboliza leveza e otimismo. Ele harmoniza bem com azul, verde, cinza e marrom. Luciane Mota acrescenta que o amarelo é um tom de alerta. “Desta forma, não aconselho usar em ambientes onde se espera ter relaxamento”, afirma.

2. Laranja

Laranja espanta a preguiça e potencializa o entusiasmo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O laranja é uma cor acolhedora e inspira entusiasmo, gentileza e otimismo. É indicada para sala de visita e de TV. “Para usar no ambiente de trabalho, é ótima para locais de reuniões, pois desperta a atenção e espanta a preguiça”, sugere Ana Cristina Gomes. Harmoniza bem com cores neutras: marrom, bege e cinza.

3. Branco

O branco, de acordo com Ana Cristina Gomes, é responsável pelo pensamento lógico e pela competência comunicativa. A cor sugere pureza e cria impressão de luminosidade, além de transmitir ideia de frescor e calma. É indicado para ambientes hospitalares e pequenos, visto que transmite sensação de amplitude. É um tom neutro e harmoniza bem com qualquer cor.

4. Lavanda

A cor lavanda transmite tranquilidade. Conforme Ana Cristina Gomes, é indicada para o quarto, principalmente se a pessoa é mais agitada, pois é um tom que acalma. Também é recomendada para lavabos e para deixar o ambiente mais clássico. Harmoniza bem com roxo, rosa e azul.

5. Rosa

O rosa é outra tonalidade muito usada. “Cor que simboliza o romantismo e a pureza; por isso, é muito usada em ambientes infantis”, esclarece Luciane Mota. Segundo a designer de interiores, ele harmoniza muito bem com verde e azul em tons pastéis.

6. Azul

Azul transmite tranquilidade e segurança (Imagem: J. Zhuk | Shutterstock)

O azul é uma cor relacionada ao elemento água e faz lembrar a natureza. Além disso, é um tom que transmite tranquilidade, segurança e descanso. “Indicado para quartos, principalmente se a pessoa é mais agitada, pois acalma a mente, reduzindo a pressão arterial”, diz Ana Cristina Gomes. Harmoniza com tons de lilás, amarelo, bege e cinza.

7. Preto

O preto é uma cor que se relaciona à elegância e à sofisticação. Ademais, representa poder, formalidade e seriedade no ambiente de trabalho. “Muitas vezes, se usada em demasia, por ser escura, pode deixar o ambiente fechado demais ou trazer tristeza”, afirma Luciane Mota. Assim como o branco, é também uma cor neutra e harmoniza com qualquer tonalidade.

8. Verde

O verde é outra cor que remete à natureza. Além de estimular a tranquilidade, ele traz a sensação de esperança, saúde, liberdade e vitalidade. Segundo Ana Cristina Gomes, é bastante indicado para o quarto, pois transmite calma e tranquilidade. Além disso, ele harmoniza com bege, cinza e marrom.

9. Vermelho

O vermelho é uma cor que remete à paixão e ao sentimento. Para Ana Cristina Gomes, esse tom pode ser utilizado no ambiente de trabalho desde que seja com bom senso, pois representa liderança, entusiasmo e presença de energia. Ele harmoniza bem com tons de cinza ou branco.